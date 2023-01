Kaarst – In weiten Teilen rund um Kaarst kommt es zu einem Stromausfall. Seit Freitagnachmittag ist die Polizei in Kaarst im Einsatz, weil sich eine psychisch labile Person auf einem Strommast in der Nähe der Bundesautobahn A 57 befindet. Wegen der Rettungsmaßnahmen und um eine Gefährdung der Person zu verhindern, musste der Strommast abgeschaltet werden. (red)