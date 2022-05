Personen im Gleis: Züge zwischen Köln und Düsseldorf fahren derzeit nicht

NRW -

Störung bei der Deutschen Bahn in Köln: Derzeit können aufgrund von Personen, die sich in Köln-Mülheim auf den Schienen befinden, keine Züge auf der Strecke zwischen Köln und Düsseldorf im betroffenen Abschnitt fahren. Ebenfalls betroffen sei die Strecke Köln-Solingen, teilte die Deutsche Bahn am Freitagabend auf Twitter mit.

Weitere Details nannten die Verantwortlichen zunächst nicht. Die Pressestelle des Unternehmens war am Freitagabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (red)

Mehr Informationen in Kürze