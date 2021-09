Unfall in Bergisch Gladbach: Stadtmitarbeiter fährt Kollegen über den Fuß

Bergisch Gladbach -

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr ein 50 Jahre alter Mitarbeiter der Kreisstadt zugezogen, der laut Polizei beim Leeren einer Mülltonne an einem Spielplatz in Paffrath „offenbar zu früh aus dem Lkw ausgestiegen“ ist. Laut Polizei wurde er dabei von der offenen Tür des Kleinlasters am Kopf getroffen und fiel zu Boden. Der rückwärts anfahrende Lkw sei ihm dann über den Fuß gefahren, so Polizeisprecher Christian Tholl.

Der 50-jährige Bergisch Gladbacher wurde dabei laut Polizeibericht so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. (wg)