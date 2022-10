Ursache weiterhin unklar: Polizei rekonstruiert tödlichen Unfall in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach -

So, wie die Ermittler der Polizei zwischenzeitlich den schweren Verkehrsunfall auf der Odenthaler Straße am Donnerstagnachmittag rekonstruiert haben, grenzt es beinah an ein Wunder, dass nicht noch weitere Personen zu Schaden gekommen sind. Dabei kam bereits ein 86-jähriger Odenthaler ums Leben und wurden vier weitere Beteiligte teils schwer verletzt.



Laut Polizeisprecher Christian Tholl hatte der 86-Jährige mit seinem Audi vor der Apotheke an der Einmündung der Laurentiusstraße auf die Odenthaler Straße geparkt und war beim Ausparken rückwärts gegen einen geparkten Smart gefahren. Anschließend fuhr er laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit über den Gehweg hinweg auf die Odenthaler Straße.



Tödlicher Unfall in Bergisch Gladbach: Odenthaler „schoss“ über die Kreuzung

Dabei touchierte der Audi mindestens ein weitere geparktes Auto. Personen kamen auf dem Gehweg glücklicherweise nicht zu schaden. Mit weiter zunehmender Geschwindigkeit „schoss“ der Audi daraufhin laut Polizei über die Kreuzung, fuhr auf der Odenthaler Straße in den Gegenverkehr und kollidierte dort nach circa 150 Metern frontal mit einem Kleintransporter. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Skoda geschoben, der sich hinter dem Renault-Kastenwagen befand.



„Der 86-Jährige verstarb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle“, so Polizeisprecher Tholl. Ob die Folgen des Unfalls dazu führten oder es vorher einen internistischen Notfall am Steuer gegeben habe, sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Gegebenenfalls sei dazu eine Obduktion nötig, so der Polizeisprecher.



Ehefrau überstand Unfall in Bergisch Gladbach unverletzt

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle eintrafen, war der 86-Jährige bereits bewusstlos gewesen, wie Feuerwehrsprecher Elmar am Donnerstagabend mitgeteilt hatte.

Die 87-jährige Ehefrau des Unfallfahrers überstand der Aufprall laut Polizei äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt.



Der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde laut Polizei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr habe allerdings nicht bestanden, so Polizeisprecher Tholl.



Tödlicher Unfall in Bergisch Gladbach: Schaulustige wollten Videos und Fotos machen

Der Beifahrer im Kleintransporter, ein 44-jähriger Overather wurde leicht verletzt, ebenso die 32-jährige Bergisch Gladbacherin, die mit ihrem Skoda hinter dem Kleintransporter stand.



Bei den Rettungsarbeiten und der Unfall-Aufnahme durch ein Spezialteam der Polizei Köln versuchten immer wieder Passanten und Anwohner, Fotos und Videos von der Unfallstelle aufzunehmen. Polizei und Feuerwehr hatten Mühe, zahlreiche Schaulustige von der Unfallstelle fernzuhalten und diese zum Schutz der Betroffenen daran zu hindern, Bild- und Videoaufnahmen von den Rettungsarbeiten aufzunehmen.