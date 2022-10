Verkehr Rhein-Berg: Bauarbeiten an der Gladbacher Hauptstraße verzögern sich

Rhein-Berg -

An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über Baustellen, die im Rheinisch-Bergischen Kreis für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Bergisch Gladbach: Baustellen an der Hauptstraße bleibt bestehen

Die Verkehrsteilnehmer auf der stark befahrenen Hauptstraße brauchen weiterhin starke Nerven: Die Teilsperrung auf dem Straßenstück zwischen Kreisverkehr Schnabelsmühle und Odenthaler Straße zögert sich um drei Tage bis zum 19 . Oktober hinaus. Damit bleibt die Baustelle noch drei Tage nach dem Ende der Herbstferien bestehen. Die Regelung des Verkehrs erfolgt weiterhin mithilfe einer Baustellenampel.



Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass es zu längeren Staus kommt, die auch den Linien- und Schülerverkehr betreffen. Grund für die Verzögerung der seit 4. Oktober laufenden Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke ist laut Verwaltung die Reparatur einer Wasserhauptleitung.



Die Baustelle an der Hauptstraße in Gladbach bleibt drei Tage nach den Herbstferien bestehen.

Ab 12. Oktober wird die Fahrbahn stadtauswärts gesperrt. Dies bedeutet, dass der kleine Parkplatz am Quirlsberg nicht mehr genutzt werden kann. Darüber hinaus wird die Ein-und Ausfahrt der Straße Quirlsberg am 13. und 14. Oktober immer wieder in kurzen Intervallen für den Einbau der neuen Asphaltdecke gesperrt. Grundsätzlich sei die Straße aber erreichbar, teilt die Stadt mit.



Die Fußgängerampel am Forum soll am Montag wieder in Betrieb genommen werden, um gefährliche Situationen zu verhindern, heißt es. Fußgänger und Radfahrer hätten in der vergangenen Woche die ausgeschilderte Umleitung nicht genutzt, sondern in großer Zahl die Straße gequert. Die Ampelphasen für den Autoverkehr würden sich hierdurch nur geringfügig ändern. Die Tiefgarage Bergischer Löwe ist wie berichtet bis zum Bauende nur über die Fahrbahn stadteinwärts erreichbar. (ub)

Bergisch Gladbach: Zufahrt zur Parkgarage Bergischer Löwe gesperrt

Die Zufahrt zur Parkgarage Bergischer Löwe ist aus Richtung Stadtmitte wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Linksabbiegerspur auf der Hauptstraße und somit das Linksabbiegen aus Richtung des Kreisverkehrs Schnabelsmühle in die Einfahrt des Parkhauses entfällt.



Wie die Stadtverwaltung mitteilt, dauern die Bauarbeiten auf dem Straßenabschnitt zwischen Kreisverkehr Schnabelsmühle und Odenthaler Straße 14 Tage. Solange ist die Tiefgarage nur über die Gegenspur – Richtung stadteinwärts – erreichbar. Eine Wendemöglichkeit bestehe auf der Hauptstraße am Kreisverkehr am Strundepark.

Als näherliegende Alternative nennt die Verwaltung die Parkpalette Buchmühle. Die Zufahrt von der Odenthaler Straße aus sei ausgeschildert. (ub)

Bergisch Gladbach: Schloßstraße wird gesperrt

Die Bauarbeiten an der Schloßstraße in Bensberg ruhen derzeit. Wie die Rhein-Energie mitteilt, muss die Schlossstraße entgegen der ursprünglichen Planung komplett gesperrt werden. Die Belkaw verlegt für den Energieversorger Rhein-Energie dort seit Ende August Versorgungsleitungen für Strom und Gas. Anfang 2023 soll die Geschäftsstraße dann komplett modernisiert werden. Zehn bis zwölf Wochen hat Rhein-Energie für die Bauarbeiten vor den Hausnummern 1 bis 16 veranschlagt.



Ab Montag wird die Schloßstraße in Bensberg gesperrt. Christopher Arlinghaus Foto:

Vorgesehen war, dass die die Schloßstraße noch als Einbahnstraße in Richtung Nikolausstraße befahrbar ist. Für Fußgänger sollte ein Restgehweg bleiben. Ab Montag, 10. Oktober, soll die Straße nun aber doch komplett gesperrt werden. Der Antrag dazu liege bei der Stadt Bergisch Gladbach. Sobald die Verwaltung die Sperrung genehmige, würden die Arbeiten wieder aufgenommen, heißt es von Rhein-Energie.



Die Bensberger Schloßstraße wird zu einer „Straße der vielen Begegnungen“ umgebaut. Die Straße soll mit Naturstein im Stile des alten Bensberger Erzes gepflastert werden. Dafür sind im Integrierten Handlungskonzept 8,6 Millionen Euro eingeplant. Drei Jahre sollen die Bauarbeiten insgesamt dauern.

Bergisch Gladbach: Radweg zwischen Hebborn und Unterborschbach wird saniert

Der Rad- und Gehweg entlang der Odenthaler Straße (L270) zwischen Hebborn und Unterboschbach wird ab Montag, 10. Oktober, saniert. Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW mitgeteilt. Die Maßnahme beginnt an der Verbindung L 270/Alte Wipperfürther Straße (B506) und werde abschnittsweise bis zur Mutzbroicher Straße fortgeführt, so Landesbetriebsprecher Rainer Herzog: „Für den Rad- und Fußverkehr werden Umleitungen ausgeschildert. Da im Rahmen der Arbeiten die Bushaltestelle Unterboschbach verlegt wird, errichtet der Landesbetrieb übergangsweise eine mobile Fußgängerampel, um eine sichere Überquerung der Fahrbahn zu gewährleisten.“

Bergisch Gladbach: Baustelle zwischen Hebborn und Voiswinken

Die Fahrbahndeckschicht der Landstraße 270, die Bergisch Gladbach-Hebborn und Odenthal-Voiswinkel verbindet, wird zwischen Heidetor und Mutzer Straße ab Montag, 10. Oktober, auf einer Länge von etwa 80 Metern erneuert. Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW mitgeteilt. Dafür werde voraussichtlich an zwei Tagen eine halbseitige Sperrung eingerichtet, so der Sprecher des Landesbetriebs, Rainer Herzog. Baustellenampeln regeln während der Bauarbeiten den Verkehr auf der L 270. (wg)

Rösrath: Bis 2023 keine Durchfahrt mehr nach Altenrath

Große Umleitungsschilder weisen an mehreren Stellen im Rösrather Stadtgebiet darauf hin: Die Durchfahrt nach Troisdorf-Altenrath über die Hasbacher Straße ist zurzeit nicht möglich. Das hat aber nichts mit der sonstigen Sperrung der Straße während der Amphibienwanderzeit zu tun, sondern liegt an einer Baustelle auf Troisdorfer Stadtgebiet. Genauer: auf der Flughafenstraße im Troisdorfer Stadtteil Altenrath. Rund ein Jahr lang wird ein dem Hochwasserschutz dienender Stauraumkanal erneuert. Bis Ende August 2023 ist daher von Rösrath eine Umleitung über Porz-Grengel nach Altenrath beziehungsweise zum Flughafen Köln/Bonn ausgeschildert. (wg)

Odenthal: Sperrung der Wingensiefener und der Schlinghofener Straße

Die Fahrbahn der Wingensiefener Straße soll von Dienstag, 4. Oktober bis Freitag, 7. Oktober erneuert werden. Die Schlinghofener Straße/Ginsterweg folgt vom 10. bis 15. Oktober. Während die Fahrbahndecken abgefräst werden, sind die Straßen befahrbar, es ist aber mit Behinderungen zu rechnen. Wenn die neue Fahrbahndecke aufgebracht wird, müssen die jeweiligen Streckenabschnitte für Fahrzeuge komplett gesperrt werden, auch Grundstücke sind dann nur zu Fuß zu erreichen. Die Anwohner werden extra informiert und gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle zu parken. Umleitungen werden ausgeschildert. Bei ungünstigem Wetter kann sich der Asphalteinbau verschieben. Ein Ansprechpartner ist bei der Verwaltung telefonisch unter 02202/710-177 zu erreichen. (spe)

„Schwarze Brücke“ in Overath wird erneuert

In Overath beginnen die ARGE Straßen- und Tiefbau GmbH und Mees Bauunternehmung GmbH voraussichtlich am 4. Oktober 2022 im Namen der Stadt Overath mit der Erneuerung der „schwarzen Brücke“ in Mittelsteeg. Die Baumaßnahmen sind für ein Jahr angesetzt. Die Brücke bleibt weiter befahrbar, es kann aber zu kurzfristigen Einschränkungen kommen. Die Erreichbarkeit für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge wird gewährleistet sein. (jer)

Kürten: Neuensaaler Straße bald komplett gesperrt

Die Neuensaaler Straße zwischen Biesfeld und Neuensaal wird von Dienstag, 4. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 15. Oktober, voll gesperrt. Das hat der Kreis mitgeteilt. Der Grund: In dieser Zeit werde die Fahrbahndecke auf einer Länge von 500 Metern erneuert, weiterhin würden Bordsteine und Pflasterrinnen angepasst. Für die Dauer der Arbeiten wird laut Kreis die Straße für den allgemeinen Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Anwohnerinnen und Anwohner erhalten detaillierte Angaben zu den Baumaßnahmen von der Baufirma. (wg)

Overath: Vom 2. bis 10. Oktober ist die A4 bei Overath nur einspurig

Voraussichtlich ab dem kommenden Sonntag, 2. Oktober, soll die Autobahn 4 zwischen Overath und Untereschbach für neun Tage in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Zudem werde die Auffahrt an der Anschlussstelle Overath in Richtung Köln gesperrt.

Grund für die Teilsperrung, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führten dürfte, ist laut Autobahn GmbH der Austausch von fünf Entwässerungsrinnen, die über die Fahrbahnen verlaufen. Die Umleitung des Verkehrs von der gesperrten Auffahrt in Overath erfolge mit einer Roter-Punkt-Ausschildung über die B484 und die L 136 über Heiligenhaus zur Anschlussstelle Untereschbach.

Informationen zu den Uhrzeiten der Sperrung würden noch nachgeliefert, so die Autobahn GmbH. (wg)

Overath: Baustelle wegen Wasserleitungsbau bei Marialinden

Die Stadtwerke Overath verlegen vom 10. Oktober bis zum 4. November eine neue Wasserleitung zwischen der Kreisstraße K 37 und der Ortslage Oderscheiderberg bei Marialinden. Die neue Wasserleitung wird seitlich der Fahrbahn verlegt, der Verkehr wird einseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Erreichbarkeit der Anlieger ist während der Bauzeit gewährleistet. Auch die Erreichbarkeit für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge wird jederzeit sichergestellt sein. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich soweit möglich zu umfahren. Die Stadt Overath bittet alle Anlieger um Geduld und Verständnis für die Bauarbeiten. (jer)

Bergisch Gladbach: Baustelle in der Innenstadt

Geduld und gute Nerven werden die Verkehrsteilnehmer in den Herbstferien haben müssen. Wie die Gladbacher Stadtverwaltung mitteilt, erhält die stark befahrene Hauptstraße auf dem Teilstück zwischen der Schnabelsmühle und der Odenthaler Straße eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten sollen am 4. Oktober beginnen. Für die Durchführung der Deckensanierung sei es aus „bau-, sicherheits,- und zeittechnischen Gründen zwingend notwendig, in zwei Bauabschnitten unter Teilsperrung zu arbeiten“. Der Verkehr wird laut Verwaltung mittels einer „Engstellensignalisierung“, also einer Ampel, geregelt.

Die Vorarbeiten für die Arbeiten beginnenam Freitag, 30. September 2022. Anwohner müssen damit rechnen, dass die Grundstücke ist zeitweise nicht zu erreichen sind. Sobald die Deck- und Binderschicht abgefräst sind, ist es den Anliegern im jeweiligen Abschnitt nicht mehr möglich, mit dem PKW zu Ihren Grundstücken zu gelangen. Dies werde erst wieder nach der Freigabe des jeweiligen Abschnittes möglich sein. Sichergestellt sei, dass Rettungsfahrzeuge jedes Haus an der Hauptstraße zu jeder Zeit erreichen können. (nie)

Overath: Landesstraße 312 wird saniert

In der Zeit vom 26. September bis zum 21. November saniert die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg den Asphaltbelag der Landstraße L 312 zwischen dem Kreisverkehr an der L 360, An der Sonne, und der Einmündung der B 484 (Aggerbrücke). Für die Arbeiten wird die Straße voll gesperrt. Der Straßensanierungsabschnitt wird in drei Unterabschnitte aufgeteilt, die nacheinander bearbeitet werden, so ist die Erreichbarkeit der Anlieger während der Bauzeit gewährleistet. Der erste Abschnitt beginnt an der Aggerbrücke und endet an der Einmündung „Alte Mucher Straße“, der zweite Abschnitt beginnt an der „Alte Mucher Straße“ und endet an der Einmündung Rittberg und der dritte Abschnitt beginnt an der Einmündung Rittberg und endet am Kreisverkehr L 360, An der Sonne. (jer)

Overath: Kreisstraße 37 wird ab Dienstag gesperrt

Vom kommenden Dienstag, 20. September, bis voraussichtlich Donnerstag, 29. September, wird die Kreisstraße 37 zwischen Overath-Vilkerath und Lindlar-Hohkeppel für den allgemeinen Verkehr voll gesperrt.

Wie der Rheinisch-Bergische Kreis mitteilte, wird die Fahrbahndecke auf einer Länge von 300 Metern erneuert. Eine Umleitung sei ausgeschildert, so die Pressestelle des Kreises. Anwohnerinnen und Anwohner erhielten die detaillierten Angaben zu den Baumaßnahmen in einem gesonderten Schreiben. (wg)

Bensberg: Bauarbeiten in Schloßstraße

Die Schloßstraße in Bensberg wird ab Montag, 29. August, zur Baustelle. Der Energieversorger Rhein-Energie verlegt und erneuert Leitungen für Strom und Gas, bevor die eigentlichen Bauarbeiten zur Modernisierung der Geschäftsstraße Anfang 2023 beginnen.

Zudem werden Leerrohre verlegt, die zu einem späteren Zeitpunkt für den Glasfaserausbau genutzt werden. Auf diese Weise werde sichergestellt, dass die Straße zu einem späteren Zeitpunkt nicht erneut aufgerissen werden müsse, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Rhein-Energie führt die Arbeiten vor den Hausnummern 1 bis 16 aus. Sie dauern in etwa zehn bis zwölf Wochen.

Solange ist die Schlossstraße nur als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Nikolausstraße befahrbar. Von der Nikolausstraße aus ist die Einfahrt in den von den Bauarbeiten betroffenen Abschnitt der Schlossstraße gesperrt. Auch die Parkplätze auf der betroffenen Straßenseite fallen für die Zeit der Bauarbeiten weg. Für Fußgänger bleibt ein Restgehweg, teilt die Stadt mit. (ub)

Bensberger Straße in Rösrath halbseitig gesperrt

Ab dem 29. August wird der Mischwasserkanal in der Bensberger Straße zwischen der Einmündung Am Sommerberg und dem Parkplatz des Altvolberger Hofes in Forsbach erneuert, teilen die Stadtwerke Rösrath mit. Während der gesamten Baumaßnahme, für die ein Zeitraum von etwa fünf Monaten veranschlagt wird, muss die Bensberger Straße halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird über eine Ampelschaltung geregelt. Bei der Baumaßnahme wird der Mischwasserkanal erweitert und der teilweise über Privatgrundstücke verlaufende Kanal in eine öffentliche Trasse verlegt. Außerdem wird die vorhandene Trinkwasserleitung mit erneuert. (jer)

Wupsi-Ausfälle durch Corona und Baustellen

Im Linienbetrieb der Wupsi kommt es momentan zu einer steigenden Anzahl von Fahrtausfällen auf einzelnen Linien aufgrund von kurzfristigen Personalausfällen. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt, sei dies auf den Anstieg der Corona-Erkrankungen zurückzuführen. Dadurch sei es aktuell nicht möglich, alle Dienste vollständig zu besetzen. Die Situation werde durch die Urlaubszeit noch weiter verschärft.

Die großräumigen Umleitungen aufgrund der großen Anzahl an Baustellen im Bediengebiet bedeuteten zudem einen zusätzlichen Aufwand im Fahrbetrieb. Welche Linien genau betroffen sind, könne nur kurzfristig entschieden werden. Betroffen sei vor allem das Leverkusener Stadtgebiet. Die Wupsi bittet ihre Kunden sich über die digitalen Anzeiger an den Haltestellen, die wupsiApp oder die Fahrplanauskunft oder im Internet zu informiere. Auch andere Verkehrsbetriebe leiden unter den Folgen der steigenden Corona-Fällen.