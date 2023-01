Bergisch Gladbach – Am Donnerstagmorgen, 16. September, gegen 4.45 Uhr ist ein Markthändler in Bergisch Gladbach mit einer Waffe bedroht worden. Der Mann schilderte gegenüber der Polizei, er sei gerade dabei gewesen, seinen Stand vor der Schlossgalerie in Bensberg aufzubauen, als ein Unbekannter auf ihn zukam.

Der Polizei zufolge holte der Unbekannte eine Waffe aus der Tasche und forderte den 71-Jährigen auf, ihm sein Bargeld zu geben. In der Kasse habe sich aber noch nichts befunden, der Markt hatte ja noch nicht begonnen. Auch privat hatte der Mann wohl kein Geld bei sich, der Unbekannte durchsuchte seine Jacke und Hose. Unverrichteter Dinge flüchtete er wohl in Richtung Am Stockbrunnen.

Polizei sucht Zeugen nach erfolgloser Fahndung vor Ort

Der Marktverkäufer meldete die Tat erst einige Stunden später bei der Polizei, es gab also kaum noch eine Chance, den Unbekannten vor Ort bei einer Fahndung zu finden, so die Beamten. Es werden also Zeugen gesucht, die den Mann im fraglichen Zeitraum in der Umgebung gesehen haben könnten.

Er soll etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein, so der 71-Jährige. Außerdem schlank, mit dunkelblonden oder braunen Haaren, einer schwarzen Jacke und insgesamt gepflegtem Erscheinungsbild. Zeuginnen und Zeugen sind aufgerufen, sich mit Hinweisen an die Polizei Rhein-Berg zu wenden – unter der Telefonnummer 02202 2050. (pic)