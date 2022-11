Bergisch Gladbach – Mit dem Realschulabschluss ins Studium. Wie das funktioniert, zeigen das bib International College und die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) mit einem neuen Angebot. Beide Bildungseinrichtungen in Bergisch Gladbach haben in enger Zusammenarbeit einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft entwickelt, zugeschnitten für Realschüler und Realschülerinnen in nur vier Jahren. „Das ist völlig neu und wirklich etwas Besonderes“, erklärt Dr. Jörg Pottbeckers, Leiter des bib College. Im Oktober startet die neue Ausbildung.

Nach der Realschule weiter zur Schule zu gehen, ist der Wunsch vieler junger Menschen. Abitur am Gymnasium und dann ins Studium ist bisher der klassische Weg. „Immer häufiger gibt es an den Gymnasien aber keine freien Plätze für die Realschüler“, nennt Pottbeckers einen Grund für das neue Angebot. Der zeitlich verkürzte Weg über das Fachabitur zum Bachelor-Abschluss sei durchaus machbar. „Die Lern- und Studieninhalte von bib als Schule und der FHDW als Fachhochschule werden vom ersten Tag an miteinander kombiniert“, erläutert Professor Frank Wallau, Dekan der Fachhochschule Bergisch Gladbach.

Kleine Lerngruppen für umfangreichen Lernstoff

Den umfangreichen Lernstoff für die Jugendlichen will Pottbeckers nicht kleinreden. „Wir bilden überschaubare Lerngruppen, betreuen die jungen Leute intensiv mit Studiencoaches, damit sie Schritt für Schritt an das akademische Niveau herangeführt werden“, erklärt der Schulleiter. Der Stoff werde in der gewohnten Unterrichtsform am College vermittelt. Die Inhalte des normalen ersten Studienjahres, wie sie an der FHDW vermittelt werden, würden auf zwei Jahre verteilt.

Mit dem Fach BWL können die künftiger Studierenden zwischen zwei Schwerpunkten wählen: Business-Management oder Online-Marketing und E-Commerce. „Viele Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen höheren Bildungsabschluss. Diesem Trend tragen wir mit dem Ausbildungsbereich Rechnung“, sagt Pottbeckers. Für den Besuch der privaten Bildungseinrichtungen werden monatliche Beiträge erhoben. Die Anmeldung für den Ausbildungsbeginn im Oktober ist ab sofort im bib International College, Hauptstraße 2, in Gladbach, Ruf (0 22 02) 95 27 01, möglich. www.bib.de