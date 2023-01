Bergisch Gladbach – „Ich freue mich riesig auf Bergisch Gladbach“, sagt Schlagersänger Bernhard Brink in einer Match-Pause auf dem Tennisplatz. Am vergangenen Wochenende erst stand er wie „Olaf der Flipper“ (Olaf Malolepski) in der Schlager-Sendung von Florian Silbereisen auf der Bühne, am kommenden Samstag zieht es beide in Rhein-Bergs Kreisstadt. Genauer: zur zweiten Hander Live-Schlagernacht. Die bringen die Hander Schützen mit dem Vollblutmusiker und Musikmanager Kurt Kokus auf die Bühne des Festzelts an der Handstraße 60.

„Kurt Kokus ist ein wirklich guter alter Freund, der selbst eine tolle künstlerische Ader hat“, sagt Brink, der seine Buchungen viele Jahre exklusiv von Kurt Kokus managen ließ. „Kurt Kokus, dieser immer ausgeglichene Gute-Laune-Bär, hat uns hier zusammengebracht.“

Mix aus alten Flipper-Songs und Neuem

„Wir werden richtig Gas geben“, verspricht Olaf Malolepski, der als Mitglied der Gruppe „Die Flippers“ bekannt wurde und seit deren Auflösung im April 2011 zunächst als „Olaf“, seit 2013 dann als „Olaf der Flipper“ auftritt. Im Herbst wird der 76-Jährige auf seiner Tournee unter anderem in der Dortmunder Westfalenhalle auf der Bühne stehen. Jetzt aber freut er sich aufs Hander Schützenzelt.

„Überall sind die Menschen so froh, dass es nach zwei Jahren endlich wieder losgeht“, weiß der Musiker, der einen bunten Mix aus alten Flippers-Songs wie dem „Wir sagen Dankeschön“, das er jüngst ganz neu aufgenommen hat, und neueren eigenen Werken wie „Liebe ist“ verspricht.

Brink erreicht mit Songs verschiedene Generationen

Nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre sei der Zuspruch der Fans und der Jubel derzeit „wie in den besten Flippers-Zeiten“: „Ich bin dankbar“, sagt der „Flipper“ in Vorfreude auf das musikalische Festival mit den Kollegen, zu denen am Samstag in Hand auch die Gruppe „Wind“ gehört. „Es wird ein schöner bunter Abend werden“, zeigt sich Bernhard Brink überzeugt, der sich seit Jahren darüber freut, dass er mit seinen Songs ganz unterschiedliche Generationen anspricht.



Dazu beigetragen haben neben Hits wie „100 Millionen Volt“ auch Brinks Auftritt mit Sarah Latton bei der RTL-Show „Let’s Dance“. So werde es auch bei der Live-Schlagernacht in Bergisch Gladbach-Hand ein „ganz buntes Set“ von Songs geben, verspricht der Sänger, der als Vorgänger von Silbereisen selbst lange „Die Schlager des Sommers“ und „Die Schlager des Jahres“ moderierte.

Bei „Schlagernacht des Jahres“ 2022 Wutrede gehalten

Bei der „Schlagernacht des Jahres“ 2022 sorgte er jüngst als engagierter Künstler für Aufsehen. In einer regelrechten Wutrede ging er hart mit der deutschen Pandemie-Politik und Russlands Präsident Putin wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ins Gericht.

Das könnte Sie auch interessieren:

87-jährige Gladbacherin aus Zug geworfen Anzeige Bahn entschuldigt sich mit 50-Euro-Gutschein von Uta Böker

„Mein Chef fing mit Holzbeinen an“ Anzeige Wie eine Gladbacherin fehlende Gliedmaßen ersetzt von Larissa Niesen

„Ältere sind für die Gesellschaft nichts wert“ Anzeige Gladbachs Seniorenberatung im Gespräch von Claus Boelen-Theile

„Am Samstag aber steht ein schöner bunter Abend an“, so Brink. „Und wenn sich die Gelegenheit bietet, trinken wir nachher auch gerne noch ein Gläschen Wein“, ergänzt „Olaf der Flipper“. Die beiden Musiker lassen keinen Zweifel daran, dass nicht nur die Fans der 2. Hander Live-Schlagernacht entgegenfiebern.

Karten (Preis 20 Euro) im Vorverkauf bei Lotto/Toto Hess, Dellbrücker Str. 41, und in der Apotheke an der Nußbaumer Straße 5.