Bergisch Gladbach – Lebensgefährliche Kopfverletzungen hat sich ein 58-jähriger Bergisch Gladbacher beim Sturz mit einem E-Scooter zugezogen. Er ist am Wochenende während der Fahrt über den Konrad-Adenauer-Platz in Bergisch Gladbach an einer Gehwegkante gestürzt, so die Polizei.



Auch gäbe es Hinweise, dass der Mann Alkohol getrunken hatte, teilte die Polizei mit. Er schwebe zurzeit in Lebensgefahr. (dr)