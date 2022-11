Bergisch Gladbach Getuntes Fahrrad macht 50 Sachen

Bergisch Gladbach – Mit einem getunten Fahrrad unterwegs war am Mittwoch ein 27-jähriger Wuppertaler am Lerbacher Weg. Er hatte im Eigenbau einen Nabenantrieb am Hinterrad installiert und über einen am Lenker befestigten Tacho aktiviert. Der Akku war derweil mit Kabelbindern am Heckträger befestigt. Der 27-Jährige war mit circa 40-50 km/h unterwegs. Da das getunte Fahrrad durch den Umbau zu einem führerschein- und zulassungspflichtigen Kleinkraftrad wurde, muss sich der Wuppertaler nun auf eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefasst machen. Außerdem hat er gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Zulassungs-Verordnung und die Helmpflicht verstoßen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. (eck)