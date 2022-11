Bergisch Gladbach – Hell, groß und voller neuester Technik. Mit rund 40.000 Artikeln im Sortiment geht der Media Markt ganz neu in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach an den Start. Das Unternehmen eröffnete am Donnerstagmorgen den Geschäftsbetrieb im Untergeschoss des Einkaufscenters. Der Andrang war riesig, was sicher auch an den vielen Sonderangeboten lag. Noch vor der Öffnung standen die Menschen Schlange.

„Neu aufgeteilte und optimierte Produktabteilungen machen das besondere Store-Konzept aus, das in Bergisch Gladbach realisiert wurde“, erklärte Geschäftsführer Muhammed Yüksekdag am Dienstag bei einem Rundgang über die mehr als 1800 Quadratmeter große Verkaufsfläche.

Media Markt

870 Standorte

Das Unternehmen Media Markt wurde 1979 gegründet. Europaweit gibt es rund 870 Standorte, davon 270 in Deutschland.

Vom Roboterstaubsauger, UHD/4K-Fernseher, Laptop, Kopfhörer bis zu Kücheneinbaugeräten reicht das Sortiment. Die Gesamtfläche mit Lagerbereich umfasst 2400 Quadratmeter. Ein Team von 30 Beschäftigten arbeitet im neuen Elektronikmarkt.



Zum Service gehört das Einrichten neu gekaufter PCs, Smartphones, Receiver oder Spielekonsolen von den Fachkräften vor Ort, verspricht Yüksekdag. Für Fernseher biete der Markt eine professionelle Bildkalibrierung. Der sogenannte Smartbar-Service biete Sofortreparaturen von Handys, wie Display- und Akku-Tausch sowie Software-Installationen.

Verzahnung mit Onlinehandel

Artikel, die nicht im Geschäft vorrätig sind, können für die Kunden bestellt und in den Markt geliefert werden, so der Geschäftsführer. „Wir setzen auf eine intensive Verzahnung zwischen Geschäftsbetrieb und Onlinehandel“, erklärt Alexandra Dick, Pressesprecherin von Media Markt Deutschland.

Blick zurück: Bis Ende Oktober 2020 bestand in dem Ladenlokal der Rhein-Berg-Galerie eine Filiale des Elektromarktes Saturn. Sowohl Saturn als auch Media Markt gehören zur Handelskette „Media Markt Saturn Deutschland“. Saturn habe sich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befunden. Es habe sich nicht gelohnt, die Filiale in Bergisch Gladbach weiterzuführen, so Alexandra Dick. 37 Beschäftigte und ein Auszubildender haben ihre Jobs verloren.

Bedarf für Elektronikmarkt

Dann habe der Konzern eine neue Standortanalyse gemacht. Das Ergebnis habe deutlich für einen großen Elektronikmarkt für die Region gesprochen. Dick: „Media Markt wird hier erfolgreicher sein. Das haben wir intern genau abgewogen.“ Nicht als Filiale von Media Markt Deutschland, sondern als eigenständige Gesellschaft eröffnet der Betrieb im Einkaufscenter.

„Die Entscheidung für die Neueröffnung war eng“, gibt Centermanagerin Bettina Wisniewski zu. „Erst Ende vergangenen Jahres ist sie gefallen. Dann hatten wir drei Monate Zeit für den Umbau.“ Und natürlich sei der neue Ankermieter in der Galerie ein Glücksfall. „Vor allem Glück für die Innenstadt. Es wird das Interesse und die Ansiedlung weiterer Unternehmen nach sich ziehen. Da bin ich sicher“, sagt Bettina Wisniewski.

Bürgermeister Frank Stein beglückwünscht Media Markt zur Entscheidung für Gladbach. „Die Stadtmitte lebt. Der Handel hat wieder eine tolle Perspektive.“ Stein bewertet das neue Store-Konzept positiv: „Es ist viel heller und übersichtlicher.“