Bergisch Gladbach – Als stabil bezeichnete die Kreispolizei am Dienstag den Gesundheitszustand der beiden Motorradfahrer, die am Sonntag bei einem Unfall auf der Landstraße durch den Königsforst zwischen Rösrath-Forsbach und Bergisch Gladbach-Bensberg schwer verletzt worden sind. Der 57-jährige Motorradfahrer sei wieder ansprechbar, seine Sozia noch nicht, so Polizeisprecher Richard Barz.

Wie berichtet hatte am Sonntag ein 42-jähriger Autofahrer aus Lohmar nach links auf einen Wanderparkplatz abbiegen wollen und dabei das entgegenkommende Motorrad übersehen. Neben dem Kradfahrer und seiner Sozia wurden auch der Autofahrer und drei Kinder in seinem Wagen verletzt. (wg)