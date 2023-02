Bergisch Gladbach – Nun glänzt und blinkt es wieder, wenn man in Bensberg hochschaut zum Kirchturm von St. Nikolaus: Der Wetterhahn und seine Kugel wurden wieder auf den Turm von Sankt Nikolaus gesetzt, ein erster Teil der Restaurierung des Turms ist damit beendet, denn auch die Turmspitze konnte vom Baugerüst befreit werden.



Wetterhahn und Kugel wurden sicher miteinander verbunden. Copyright: Christopher Arlinghaus

Zuvor wurde der Wetterhahn – ebenso wie die Kugel frisch vergoldet – in der Kirche St. Nikolaus feierlich geweiht. Das Dach des Turms ist nun fertig, doch es ist noch viel zu tun, am Mauerwerk des Turmes und auch am Glockenstuhl, der wegen Feuchtigkeitsschäden neu gebaut werden muss.



Wolfgang Mehren von der Kunstschmiede Hoppen montiert die ebenfalls vergoldete Kugel, die unter dem Wetterhahn sitzt. Copyright: Christopher Arlinghaus

Der leitende Architekt Max Ernst aus Zülpich schilderte, dass sowohl die Deckenauflagen wie auch der Glockenstuhl starke Korrosionsschäden aufwiesen.



St. Nikolaus' Restaurierung soll im Frühjahr beendet sein

Das sei einer früheren Renovierung anzulasten, bei der das Mauerwerk hydrophobiert worden sei. Die Folge: Feuchtigkeit drang durch die Fugen ein, konnte aber nicht mehr entweichen und es kam zu erheblicher Korrosion. Deswegen bekommt der Turm auch ganz neue Decken, wiederum aus Stahl. Auch Zifferblätter und Zeiger der Kirchturmuhr werden restauriert und ein neuer Glockenstuhl wird ebenfalls errichtet.

Der 50 Meter hohe Turm von St. Nikolaus, konsekriert im Juli 1886, wird gründlich saniert. Wie Michael Müller-Offermann, Vorsitzender des Bauausschusses im Kirchenvorstand, berichtete, sind noch umfangreiche Mauer- und Natursteinarbeiten erforderlich, bis der Turm von St. Nikolaus wieder in alter Schönheit erstrahlt. Es sei für ihn eine große Freude, so Müller-Offermann, zu erleben, wie richtige Handwerker am Turm beschäftigt seien, das sei einfach schön anzusehen.

Pfarrer Johannes Börsch segnete den vergoldeten Wetterhahn vor der Montage feierlich ein. Copyright: Christopher Arlinghaus

Im Frühjahr soll die Restaurierung des Turms von St. Nikolaus fertiggestellt sein, dann soll das Kirchenschiff restauriert werden – allerdings ist dieser zweite Bauabschnitt noch nicht vom Generalvikariat Köln genehmigt. Laut Müller-Offermann müssen Dach und Fenster renoviert werden, die Heizung, die Elektrik und viele Dinge mehr. Ein großes Projekt also, das die Kirchengemeinde St. Nikolaus hofft, im kommenden Jahr angehen zu können.