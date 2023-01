Bergisch Gladbach/Butscha – Der Weg für eine Städtepartnerschaft zwischen Bergisch Gladbach und Butscha ist frei. Sowohl der Rat in Bergisch Gladbach als auch das entscheidende Gremium in ukrainischen Butscha haben sich für eine solche Partnerschaft ausgesprochen.

Im Gladbacher Rat fiel diese Entscheidung einstimmig. Allein der politische Beschluss soll die Solidarität mit der schwer zerstörten Vorstadt von Kiew ausdrücken. Wie die konkrete Zusammenarbeit, die konkrete Hilfe aussehen wird, ist dagegen noch vollkommen offen.

Bürgermeister sprechen in Videokonferenz

In einer Videokonferenz sprachen die Vertreter der beiden Städte miteinander. Stein berichtete aus dieser Konferenz, dass von ukrainischer Seite zwei Punkte besonders wichtig seien. Rund 2000 Familien seien derzeit praktisch obdachlos. Die Hoffnungen, in ihre Wohnungen oder Häuser zurückkehren zu können, hätten sich zerschlagen. Stein: „Und der nächste Winter kommt schneller als man jetzt denkt.“

Wie die Stadt Bergisch Gladbach helfen kann, ist nicht besprochen worden. Für Stein ist jedoch klar, dass es nicht darum gehen könne, mit großen Geldbeträgen einzuspringen. „Niemand erwartet, dass wir einfach Geld überweisen.“

Zerstörte Strukturen wiederaufbauen

Dass andere besprochene Thema waren die Organisationsstrukturen bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsbehörden. Die seien entweder zerstört oder nicht vorhanden. Vereinbart wurde Video-Konferenzen der Fachabteilungen untereinander. Der Austausch mit den Ukrainern erfolgte über Dolmetscher.

Unklar ist derzeit auch, wie exklusiv diese Partnerschaft zwischen Bergisch Gladbach und Butscha ist. In einem früheren Schreiben klang es so, als würde Butscha den Kontakt zu mehreren Städten suchen. Also international nach Hilfe suchen. Gladbach wäre der deutsche Teil dieses Netzwerkes.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ukraine-Krieg Anzeige Stadtrat entscheidet über historische Butscha-Gladbach-Partnerschaft von Claus Boelen-Theile

Hilfe aus Rhein-Berg Anzeige Gladbacher Rettungswagen auf dem Weg nach Butscha von Guido Wagner

Ausgerechnet Butscha! Anzeige Gladbachs Suche nach Städtepartnerschaften – ein Kommentar von Matthias Niewels

Der Kontakt zu Butscha entstand über die bereits bestehende Partnerschaft zwischen Gladbach und dem polnischen Pszczyna. Die polnische Stadt arbeitete bereits von dem Überfall Russlands auf die Ukraine mit Butscha zusammen. Als in Bergisch Gladbach der Wunsch aufkam, angesichts des Krieges eine ukrainische Partnerstadt zu suchen, stellte Pszczyna den Kontakt her.