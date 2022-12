Bürgergarde-Präsident stirbt mit 55 Jahren Karnevalisten trauern um Torsten Keil

Bergisch Gladbach – Die Bürgergarde trauert um ihren Präsidenten Torsten Keil, der am 22. Dezember im Alter von 55 Jahren verstorben ist.

Torsten Keil gründete 2014 die Bürgergarde. Copyright: Ulrich Kraus

Fast 20 Jahre engagierte sich Keil im Vorstand von Karnevalsgesellschaften oder als Geschäftsführer im Regionalverband Rhein-Berg im Bund Deutscher Karneval.

Gemeinsam mit Ehefrau Ully gründete er 2014 die Bürgergarde Bergisch Gladbach Bensberg zur Stärkung des heimatlichen Brauchtums. „Insbesondere seine zupackende Art, seine Ideen und Tatkraft werden fehlen“, so die Bürgergarde in einer Würdigung. Die Trauerfeier für Torsten Keil findet am Donnerstag, 3. Januar, 9 Uhr, in der Kirche St. Nikolaus Bensberg statt. (cbt)