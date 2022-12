Bergisch Gladbach – Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am 5. März gegen 9.45 Uhr einem Senior während des Einkaufs in einem Supermarkt in Lustheide die Geldbörse gestohlen hat. Danach hat der Mann mit der entwendeten EC-Karte einen vierstelligen Betrag an einem Geldautomaten der Bensberger Bank auf der Bertram-Blank-Straße abgehoben.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Mann kennen. Hinweise nehmen die Ermittler in die Polizei Rhein Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (red)