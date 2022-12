Bergisch Gladbach – Sie sind erfolgreiche Unternehmer: Viktoria Voroniuk und ihr Mann Oleksandr Klymenko haben die Firma Kapleou LLC in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gegründet. Das Spezialunternehmen für vollautomatische Lagerlogistik baut seit knapp einem Jahr in Bergisch Gladbach eine europäische Niederlassung auf. Alles läuft erfolgreich. Dann ist plötzlich Krieg.



„Es war ein Horror“, beschreibt Viktoria Voroniuk die Situation in Kiew als die russische Armee die ukrainische Hauptstadt angreift. „Wir hörten die Bomben und Gewehrschüsse. Alle – wir, unsere Familien und unsere Beschäftigten - haben sich erstmal in Sicherheit gebracht.“ Die junge Unternehmerin erzählt auf Englisch mit ruhiger Stimme und wenig Gestik. Eine Woche warten sie ab, dann steht der Fluchtplan.



200 Beschäftigte arbeiten bei Kapelou in Kiew

200 Männer und Frauen arbeiten bei der Firma Kapelou in Kiew. Während sich die Frauen und Kinder sofort in die sichere Zone der West-Ukraine aufmachen, melden sich einige Männer als Soldaten. Doch zahlreiche Mitarbeiter packen an, bauen die wichtigsten Produktionsmaschinen ab und verladen sie mitsamt dem Material in Transporter.



Gemeinsam arbeiten Viktoria Voroniuk (r.), Tanja Vzhesnievska und Tobias Frohn zurzeit im Büro in Refrath. Copyright: Christopher Arlinghaus; Christop

„Es gibt nur eine einzige Straße durch russisch besetztes Gebiet in den Westen. Die sind unsere Leute mehrfach gefahren“, schildert Tanja Vzhesnievska, die das Marketing bei Kapelou leitet, die brisante Situation. „Für mich sind sie alle absolute Helden“, sagt sie unter Tränen. „Jede Minute hätte die letzte für sie sein können“, weiß auch Viktoria Voroniuk.



Neue Aufträge am neuen Standort

Ihr Mann Oleksandr Klymenko bleibt in Kiew, die Ingenieure, die die Lagersysteme entwickeln und konstruieren, sind ebenfalls vor Ort im Homeoffice, während es den Monteuren gelingt einen Teil der Firma in Mukatschewe neu aufzubauen. Etwa 50 Leute arbeiten dort inzwischen wieder in der Produktion und erledigen neue Aufträge.



Die Unternehmerin ist zusammen mit ihrer vierjährigen Tochter und ihrer Freundin Tanja Vzhesnievska seit Ende März in Bergisch Gladbach. Tobias Frohn, Geschäftsführer der 2021 gegründeten Tochterfirma Kapelou Europe, hat sie mit dem Nötigsten versorgt. „Es klingt komisch, aber wir drei arbeiten täglich im Refrather Büro zusammen und koordinieren Projekte und Aufträge“, berichtet der 45-jährige Wirtschaftsingenieur. Er hat die Unternehmensgründung in Deutschland von Beginn an im August 2021 geleitet.



Umsatz von 36 Millionen Euro

Die Arbeiten werden von verschiedenen Orten aus organisiert. „Das funktioniert einwandfrei. Denn schon während der Pandemie haben wir auf diese Art arbeiten müssen“, erläutert Frohn. Er ist optimistisch, die Zeit des Krieges wirtschaftlich gut zu überstehen. Das Unternehmen beziffert seinen Umsatz für das Jahr 2021 auf 36 Millionen Euro. In diesem Jahr sind nach Angaben der Gesellschafter 70 Millionen Euro Umsatz anvisiert.



Unternehmen Kapelou LLC

Warenlager und Fördertechnik

Das ukrainische Unternehmen Kapelou LLC aus Kiew entwickelt, fertigt und installiert voll automatisierte Warenlager und Logistikzentren: Für kleine Anlagen, auf denen tragbare Kisten, Paketen oder Kartons bewegt werden, bis hin zu tonnenschweren Produktionsteilen, die zu befördern sind. Ob auf Rollen oder auf Laufbändern, die meisten Module für die Fördertechnik entstehen in eigener Fertigung. So werden Rollenförderer, Bandförderer, Schwerkraftförderer, Aufzüge und viele weitere Komponenten produziert. Das ukrainische Unternehmen Kapelou LLC aus Kiew entwickelt, fertigt und installiert voll automatisierte Warenlager und Logistikzentren: Für kleine Anlagen, auf denen tragbare Kisten, Paketen oder Kartons bewegt werden, bis hin zu tonnenschweren Produktionsteilen, die zu befördern sind. Ob auf Rollen oder auf Laufbändern, die meisten Module für die Fördertechnik entstehen in eigener Fertigung. So werden Rollenförderer, Bandförderer, Schwerkraftförderer, Aufzüge und viele weitere Komponenten produziert.

Die Kapelou Europe GmbH ist eine neue Tochtergesellschaft der Kapelou LLC mit Sitz in Kiew. Produktion und Montage befinden sich inzwischen in sicheren Gebieten im Südwesten der Ukraine. Mit der Tochtergesellschaft will die Firma künftig auf dem europäischen Markt expandieren.



Für Unternehmen wie zum Beispiel Rozetka, ein bekannter großer ukrainischer Onlinehandel, hat Kapelou LLC bereits Förderanlagen konzipiert und gebaut. (dr)

www.kapelou-europe.com

Die Lager- und Logistiksysteme, die Kapelou baut, würden auch für die Versorgung des eigenen Landes benötigt. Den Mitarbeitenden fühlt sich das Unternehmerpaar ebenso verpflichtet. „Sie müssen genauso weiter Geld verdienen, wie andere auch“, sagt Viktoria Voroniuk.



Das Firmengebäude ist zum Glück unbeschädigt

Sie bespricht sich regelmäßig mit ihrem Mann. Daher weiß sie, dass das Firmengebäude in Kiew zwar geräumt, zum Glück aber unbeschädigt ist. Aktuell habe sich die Situation etwas entspannt. „Einige Mitarbeitende der Verwaltung und Entwicklung kommen zeitweise zum Arbeiten wieder ins Haus“, berichtet Frohn.



Das könnte Sie auch interessieren:

Grundstein für Anbau gelegt Anzeige Kreishandwerkerschaft erweitert in Bergisch Gladbach von Doris Richter

Gladbacher Unternehmen im Fokus Anzeige Neues Therapienetzwerk im Kampf gegen Covid-19 von Doris Richter

Neuer Beruf Anzeige Verein „Die Kette“ schult in Bergisch Gladbach zur Wiedereingliederung von Doris Richter

„Mit unserer Technologie können wir individuelle Lösungen konzipieren für ganz unterschiedliche Branchen, wie Pharmazie oder Onlinehandel. Damit will sich die Kapelou Europe am europäischen Markt etablieren“, erklärt der Geschäftsführer das unternehmerische Ziel. Der Markt dafür sei da. Dass der Ausbau des Unternehmens wegen des Krieges nun nicht ganz so zügig laufe, soll vorübergehend sein. Ebenso hoffen Viktoria Voroniuk und Tanja Vzhesnievska, dass ihr Aufenthalt im Rheinisch-Bergischen Kreis nur vorübergehend ist.



Sie tun, was möglich ist, um ihren bedrohten Landleuten von Bergisch Gladbach aus zu helfen. „We stay strong and independent“, sagt die Unternehmerin mit allem Nachdruck: Wir bleiben stark und unabhängig. Das vermittelt sie mit beeindruckender Kraft und Energie sehr glaubhaft.