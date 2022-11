Die Arbeiten für den Anbau der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land in Bergisch Gladbach stateten im April.

Bergisch Gladbach – Als die Bagger sich mit dem Aushub des Geländes ans Werk gemacht haben, ist die beachtliche Größe des Bauprojektes erst richtig deutlich geworden. Entsprechend groß ist ebenso die Freude in der Kreishandwerkerschaft darüber, dass nach langer Planung der Büroneubau realisiert wird. Für den Anbau am Haus des Handwerks in Bergisch Gladbach-Schildgen ist nun im Beisein vieler der Gäste der Grundstein gelegt worden.



„Endlich ist es soweit. Zeitweilig hatte ich die Befürchtung, dieser Moment käme nie“, spielt Kreishandwerksmeister Willi Reitz auf das lange Warten auf die Baugenehmigung und andere Verzögerungen an. Rund 6,5 Millionen Euro investiert die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, finanziert aus Eigenkapital, in den Neubau. Bis Ende 2023 ist die Bauzeit für das Gebäude mit 52 Parkplätzen in einer Tiefgarage geplant.



Alle Gesellschaften künftig unter einem Dach



Mit der Erweiterung werden künftig die wachsenden Tochter-Gesellschaften unter einem Dach untergebracht: Der Unternehmensverband Bergisches Land, die KHBL-Service- und Wirtschaftsgesellschaft, KHBL-Steuerberatungsgesellschaft und die Unternehmer Akademie Bergisches Land. Damit entwickelt sich das Haus des Handwerks immer mehr zu einem Haus der Wirtschaft.



Der Anbau der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land in Bergisch Gladbach soll sich an das bestehende Gebäude optisch anpassen. Der Entwurf ist vom Gladbacher Architekten Bernd Zimmermann. Die Bauausführung übernimmt das Architektenbüro Kniffler. Copyright: Kreishandwerkerschaft

„Aus dem Haus der Wirtschaft wird auch immer mehr ein Haus der Ideen. Wir setzen dabei vor allem auf junge Leute. Wir planen eine Kreativwerkstatt, die es ermöglicht, Dinge neu und anders zu denken“, gibt Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, bei der Grundsteinlegung einen Ausblick in die Zukunft.



Bauzeit bis Ende 2023 kalkuliert

„Wenn wir Ende 2023 die Neueröffnung feiern, ist das genau 150 Jahre nach der Geburtsstunde der Kreishandwerkerschaft und das Gebäude nebenan ist 25 Jahre alt“, erläutert er zur Historie.

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, und Garrelt Duin, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln, waren unter anderem Gäste bei der Grundsteinlegung.



In der Zeitkapsel ist, neben einer Zeitung von heute, Münzen, Fotos aller Vorstandsmitglieder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch ein USB-Stick mit 35 Gigabyte Daten. „Wahrscheinlich muss in 100 Jahren der Finder der Zeitkapsel in ein Museum, um ein Lesegerät für den Stick zu finden“, vermutet Otto.



„Dieses Gebäude steht für das Leben, für die Kraft und den Herzschlag des Handwerks in unserer Region. Für Zukunft, Fortschritt und Wandel im Blick auf eine lange Tradition“, betonte Reitz zum Abschluss der Feierlichkeit.