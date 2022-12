Die Gefahrenstelle an der Dellbrücker Straße.

Bergisch Gladbach – Große Aufregung am Dienstagmorgen im Gladbacher Stadtteil Hand. Weil aus einem Wohnhaus unmittelbar an der Dellbrücker Straße Gas ausströmte, musste die Durchgangsstraße vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr großräumig um die Gefahrenstelle herum, Autofahrer mussten wegen des Einsatzes Umwege fahren.

Auch die Einsatzkräfte der Bergisch Gladbacher Feuerwehr rückten in den Stadtteil aus und unterstützten den Einsatz. Mitarbeiter des Kölner Energieversorgers RheinEnergie waren kurz nach der Alarmierung ebenfalls an der Einsatzstelle. Die RheinEnergie-Experten sicherten die Gefahrenstelle und suchten nach der Ursache des Gasaustritts. (cbt)