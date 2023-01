Bergisch Gladbach – Schnelles Sie installieren moderne Glasfasertechnik für ein schnelles Internet und das in zügigem Tempo. Innerhalb von nur sieben Monaten hat das Telekommunikationsunternehmen Plusnet im Gewerbegebiet Zum Scheider Feld in Bergisch Gladbach den Breitbandausbau realisiert. Von den dort 74 ansässigen Unternehmen haben bereits 22 Betriebe einen Kundenanschluss. Schon seit Juni steht die neue Internetleitung.

Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Bergisch Gladbach, dem Unternehmen Plusnet und beteiligten Firmen haben am Donnerstag das offizielle Startsignal gegeben. Bei einem solch schnellen und problemlosen Ausbau waren nur zufriedene Gesichter zu sehen.

Digitale Infrastruktur

Allen voran Tim van Elst vom Unternehmen Bausatzhaus van Elst. Der Betrieb, der von den Brüdern Hendrik und Marcus van Elst geführt wird, hat als erster Kunde einen Glasfaseranschluss erhalten. „Die Verbindungen laufen einwandfrei“, bestätigte der Firmenvertreter. Damit ist die digitale Infrastruktur im Gladbacher Stadtteil Schildgen schnell und ohne Kostenbeteiligung durch die öffentliche Hand verbessert worden, betont Harald Flügge, Erster Beigeordneter und Vorstand des Stadtentwicklungsbetriebs (SEB), fest.

Stadtverwaltung und Plusnet, eine Tochtergesellschaft des Infrastrukturanbieters EnBW, haben für das Projekt Zum Scheider Feld einen Kooperationsvertrag geschlossen. „Wir haben Gewerbegebiete im Fokus und investieren dort in der Regel einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag“, erklärt Ulrich Hoffmann, Vorsitzender der Plusnet-Geschäftsführung.

Keine Kosten für die Stadt

Zwischen 500 000 und 800 000 Euro seien für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet Zum Scheider Feld ausgegeben worden. „Da es ein eigenwirtschaftlicher Ausbau des Netzbetreibers ist, entstehen der Stadt keine Kosten“, erläutert Andrea Klever, Breitbandbeauftragte der Stadt Bergisch Gladbach. Im Gegenzug sorge die Verwaltung für einen reibungslosen Ablauf bei den Genehmigungsverfahren, so Flügge.

Und weil dieses Projekt so zügig und problemlos gelaufen ist, möchte die Verwaltung einen weiteren Kooperationsvertrag mit Plusnet abschließen. Für das Gewerbegebiet West in Bergisch Gladbach – dazu gehören zahlreiche Straßenzüge, unter anderem das Hermann-Löns-Viertel – wird der Ausbau mit Glasfaserkabel bereits vorbereitet, kündigt Plusnet an. In dem Gebiet sind rund 200 Unternehmen ansässig.