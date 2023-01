Köln – Erschöpft kauern sie sich neben die Kelle mit der Aufschrift. „Halt Polizei“. Die drei Küken müssen eine wahre Odyssee durchgemacht haben. Und nur einem Streifenteam der Autobahnpolizei ist es wohl zu verdanken, dass sie am Wochenende auf der A4 bei Bensberg nicht unter die Räder kamen.

A 4 bei Bensberg kurzzeitig gesperrt

Dorthin nämlich hatten sich die drei Ausreißer laut Polizeibericht offenbar verirrt. Am Nachmittag hatte die Polizei davon erfahren. Gegen 17 Uhr sperrten kurzfristig die Autobahn in Fahrtrichtung Olpe, um den Entennachwuchs, der verängstigt quer über die Fahrstreifen lief, in Sicherheit zu bringen.

Die Beamten hätten die drei „Abenteurer“ ins Tierheim Köln-Dellbrück gebracht, wo sie liebevoll aufgenommen worden seien und seitdem versorgt würden, berichtete die Polizei Ente – Pardon: Ende – gut, alles gut. (wg)