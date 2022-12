Bergisch Gladbach – Bei einem Streit zwischen mehreren Autofahrern sind am Samstag mehrere Pkw beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 58-jährigen Gladbacher, einem 23-Jährigen sowie dessen 18-jährigen Begleiter. Der 58-Jährige rettete sich, mutmaßlich aus Angst vor Handgreiflichkeiten, in seinen Pkw, als er losfahren wollte, griff der 18-Jährige ihm ins Lenkrad. Der junge Mann wurde daraufhin kurz mitgeschleift, das Auto prallte in den Ford eines unbeteiligten 61-Jährigen aus Gladbach, das in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen gefertigt. (lani)