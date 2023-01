Bergisch Gladbach – Über die Rommerscheider Straße ist am Montagmorgen ein führerloser Sattelschlepper gefahren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 63-jährige Fahrer aus dem baden-württembergischen Bartholomä am Steuer einen internistischen Notfall erlitten, an dessen Folgen er später starb.

Sein 40-Tonner allerdings steuerte zunächst weiter die Rommerscheider Straße in Richtung Rommerscheider Höhe hinauf. Laut Polizei wurde der Sattelschlepper dabei durch den linken Bordstein zunächst in der Spur gehalten. An einem Stück, an dem der Bordstein abgesenkt ist, fuhr der Lastwagen schließlich auf den Gehweg, prallte gegen eine Backsteinmauer und dann gegen ein geparktes Auto, das durch den Zusammenstoß laut Polizei um rund 120 Grad gedreht und stark beschädigt wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls kam der Lkw zum Stehen und rollte dann auf der Rommerscheider Straße zurück, bis ihn eine Bordsteinkante stoppte.

Sofort eingeleitete Reanimationsversuche des Rettungsdienstes blieben laut Polizei ohne Erfolg. Der 63-Jährige wurde noch in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, starb dann aber kurze Zeit später. Die Rommerscheider Straße war während der Unfallaufnahme für längere Zeit gesperrt.