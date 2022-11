Bergisch Gladbach – Mit acht Einsatzkräften und einem speziellen Wasserförderungsanlage (Hytrans Fire System) aus dem Katastrophenschutz ist die Bergisch Gladbacher Feuerwehr am Mittwoch zu einem Waldbrand bei Euskirchen gerufen worden.

„Wir haben hier gemeinsam mit der Feuerwehr Euskirchen eine Wasserversorgung von der Steinbachtalsperre über rund drei Kilometer Entfernung aufgebaut“, berichtet David Pleiß, Zugführer des Löschzugführers Paffrath/Hand, auf Anfrage am Telefon vom Einsatzort.

Der Wasserförderzug, den die Feuerwehr Bergisch Gladbach im Katastrophenschutzauftrag für das Land NRW betreibt, sei dafür ausgelegt, Wasser über große Stecken zu transportieren, so Pleiß.

Feuerwehr konnte Anlage am Nachmittag wieder abbauen

Am Donnerstagnachmittag war der Waldbrand gelöscht, so dass die Gladbacher Feuerwehrleute ihre Anlage wieder abbauen und den Heimweg antreten konnten. Gegen Abend wurden sie an der Feuer- und Rettungswache 1 an der Paffrather Straße zurückerwartet. (wg)Mit acht Einsatzkräften und einem speziellen Wasserförderungsanlage (Hytrans Fire System) aus dem Katastrophenschutz ist die Bergisch Gladbacher Feuerwehr am Mittwoch zu einem Waldbrand bei Euskirchen gerufen worden.

Das könnte Sie auch interessieren:

120 Feuerwehrleute im Einsatz Anzeige Keine Verletzten bei Haus- und Waldbrand in Kirchheim von Tom Steinicke

Ukraine-Hilfskonvoi begleitet Anzeige Wie ein Arzt rollende Operationssäle für die Front baut von Guido Wagner

Haus in Frankenforst Anzeige Wohnung in Gladbach brennt – Feuerwehr rettet zwei Katzen

„Wir haben hier gemeinsam mit der Feuerwehr Euskirchen eine Wasserversorgung von der Steinbachtalsperre über rund drei Kilometer Entfernung aufgebaut“, berichtet David Pleiß, Zugführer des Löschzugführers Paffrath/Hand, auf Anfrage am Telefon vom Einsatzort.

Der Wasserförderzug, den die Feuerwehr Bergisch Gladbach im Katastrophenschutzauftrag für das Land NRW betreibt, sei dafür ausgelegt, Wasser über große Stecken zu transportieren, so Pleiß.

Am Donnerstagnachmittag war der Waldbrand gelöscht, so dass die Gladbacher Feuerwehrleute ihre Anlage wieder abbauen und den Heimweg antreten konnten. Gegen Abend wurden sie an der Feuer- und Rettungswache 1 an der Paffrather Straße zurückerwartet. (wg)