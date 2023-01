Kürten – Vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist am Mittwochabend ein Brand in einem Einfamilienhaus in Kürten-Biesfeld. Um kurz nach 17 Uhr waren sämtliche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Kürten zu dem Einfamilienhaus alarmiert worden. Zum Glück habe sich das Feuer vor Ort als ein Raumbrand in der Küche des Gebäudes im ersten Stock herausgestellt, so Einsatzleiter Stefan Landwehr.

Ein Feuerwehrtrupp sei unter Atemschutz ins Haus gegangen und habe das Feuer löschen können. Rund zwei Stunden dauerten die Arbeiten, dann übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Deren Brandermittler haben nun zu klären, wie das Feuer entstanden ist. Das Gebäude ist auch wegen der starken Rauchentwicklung laut Feuerwehr zurzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand nach bisherigen Erkenntnissen niemand.