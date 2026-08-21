Ein Auto zischt durch die Kurve. Nur wenige Meter daneben, etwas tiefer im Graben, flackern Kerzen zwischen Blumen und Erinnerungsstücken. An einem Baum hängen Fotos, daneben steht ein großes weißes Kreuz. Der 16. August 2025 ist darauf geschrieben. Vier Teenager kamen an diesem Tag bei dem verheerenden Unfall im Dürschtal ums Leben. Auch mehr als ein Jahr später erinnert die Gedenkstätte unmittelbar neben der Straße an sie.

Schutzplanken an der Dürschtalstraße fehlen seit 2021

Was an der Straße dagegen immer noch fehlt, ist die Leitplanke. Seit fünf Jahren schon. Bei der Sanierung der Dürschtalstraße 2021 wurden vorhandene Schutzplanken abgebaut. Weil Telekommunikationsleitungen im Boden einer erneuten Montage im Weg waren, kamen sie an Teilen der Strecke nicht zurück. Jahrelang geschah wenig. Nach dem tödlichen Unfall vor einem Jahr sollte dann alles schnell gehen. Bis Ende 2025, kündigte der Landesbetrieb Straßen NRW damals an, sollten die Schutzplanken wieder stehen.

Doch auch im August 2026 rauscht der Verkehr noch immer ungeschützt an Böschungen und Bäumen vorbei.

Landesbetrieb Straßen NRW nennt neuen Termin für Installation

Nun gibt es einen neuen Termin. „Die Verlegung der Leitungen wird voraussichtlich im September beginnen“, teilt Straßen-NRW-Sprecher Rainer Herzog auf erneute Nachfrage dieser Zeitung mit. Je nach Baufortschritt und Witterung sollen anschließend beziehungsweise parallel bereits die ersten Schutzplanken gesetzt werden. „Wir hoffen, dass bis Ende des Jahres alle Schutzplanken installiert sind“, sagt Herzog.

Es ist nicht die erste solche Ankündigung. Schon im September vergangenen Jahres hatte der Landesbetrieb nach Gesprächen mit den Telekommunikationsunternehmen erklärt, die Leitungen sollten im Oktober 2025 verlegt und die Schutzplanken „bis spätestens Ende des Jahres“ montiert werden. Daraus wurde nichts. Zwar waren später Erdarbeiten und Markierungen entlang der Straße zu sehen. Doch auf Nachfrage dieser Zeitung stellte sich im Januar heraus, dass es sich lediglich um Suchschachtungen gehandelt hatte, um Lage und Anzahl der Leitungen zu bestimmen. Die Leitungsbetreiber seien noch dabei, die Konditionen mit einer Baufirma zu vereinbaren, hieß es damals. Einen neuen Zeitplan konnte Straßen NRW zu diesem Zeitpunkt nicht nennen.

Tödlicher Unfall brachte erheblichen Druck in festgefahrene Angelegenheit

Dabei hatte der tödliche Unfall vom 16. August 2025 erheblichen Druck in die jahrelang festgefahrene Angelegenheit gebracht. Vier Jugendliche starben, nachdem der Wagen, in dem sie saßen, von der Straße abgekommen war. Nach den Ermittlungen war das Auto mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Ob eine Leitplanke den Unfall oder dessen tödliche Folgen verhindert hätte, lässt sich nicht sagen. Die seit der Sanierung bestehende Sicherheitslücke rückte danach aber erneut in den Mittelpunkt. Der Rheinisch-Bergische Kreis berief kurzfristig die Unfallkommission ein, in der Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Straßen NRW vertreten sind. Auch der damalige Landrat Stephan Santelmann schaltete sich ein und wandte sich an das NRW-Verkehrsministerium, um die notwendige Leitungsverlegung voranzutreiben.

Wegen der fehlenden Schutzplanken gilt seit Jahren Tempo 50 im Dürschtal

Als Konsequenz gilt auf Teilen der Dürschtalstraße bis heute Tempo 50. Doch ausgerechnet diese Geschwindigkeitsbeschränkung wird von zahlreichen Verkehrsteilnehmern ignoriert.

Wegen der seit 2021 fehlenden Schutzplanken gilt Tempo 50 auf der Dürschtalstraße. Nur halten sich viele nicht daran. Copyright: Guido Wagner

Das zeigen aktuelle Zahlen des Rheinisch-Bergischen Kreises. In Kürten-Keller wurde seit dem 18. September vergangenen Jahres insgesamt 34-mal in beiden Fahrtrichtungen gemessen. Dabei registrierte der Kreis 1136 Geschwindigkeitsüberschreitungen. In Broichhausen fanden seit dem 19. September 38 Messungen statt. Dort wurden weitere 910 Tempoverstöße festgestellt. Macht zusammen 2046 Verstöße bei 72 Messungen.

i Geschwindigkeitsmessungen im Dürschtal 3 Unfälle haben sich in den drei Jahren vor dem tödlichen Unfall im August 2025 laut Kreis auf der Dürschtalstraße ereignet: „Dabei wurde bei den Unfällen davor ein Mensch tödlich, einer schwer und einer leicht verletzt.“ Allerdings, so der Kreis, seien die Unfälle nicht „vom gleichen Typ gewesen“, hätten unterschiedliche Ursachen gehabt und deshalb nicht dazu geführt, dass im Dürschtal eine Unfallhäufungsstelle ausgewiesen worden sei. In einem Fall habe Straßenglätte eine Rolle gespielt, in einem anderen Fall Alkohol. 362 Auto- und Motorradfahrer waren innerhalb von nur acht Stunden zu schnell auf der Dürschtalstraße unterwegs gewesen, als die Polizei an einem Sonntag im Sommer 2024 eine Tempokontrolle auf der Dürschtalstraße durchführte. Damit wurde an diesem Tag im Durchschnitt alle anderthalb Minuten eine Temposünderin oder ein Temposünder erwischt, zehn von ihnen drohte danach sogar ein Fahrverbot. Am schnellsten war ein Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern: 117 Kilometer pro Stunde fuhr ein Motorradfahrer aus Köln, den die Polizei an jenem Sonntag im Sommer 2024 auf der Dürschtalstraße stoppte – damals der traurige „Rekord“. Nach Informationen dieser Zeitung war der erst 16 Jahre alte Unfallfahrer im August 2025 mehr als 120 Kilometer pro Stunde gefahren. Nach verdeckten Tempokontrollen infolge des verheerenden Unfalls vom August 2025 stellte der Kreis im September auch offiziell fest, dass auf der Straße zu schnell gefahren und das seit 2022 geltende Tempo 50 regelmäßig überschritten wird. Seit September 2025 führt die Kreisverwaltung daher auch eigene Tempokontrollen auf der Dürschtalstraße durch. Ergebnis: Jedes achte bis zehnte Auto war deutlich schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde. Eine „überdurchschnittliche Überschreitungshäufigkeit“ nennt der Kreis das. 2046 Geschwindigkeitsverstöße hat der Rheinisch-Bergische Kreis seit September 2025 bei 72 Kontrollen an zwei Stellen im Dürschtal registriert. 563 Temposünderinnen und -sünder registrierte zudem die Polizei allein bei drei Messaktionen im vergangenen Jahr im Dürschtal, wie Polizeisprecher Christian Tholl auf Nachfrage mitteilt. (wg)

Die Zahlen lassen zwar keinen Rückschluss darauf zu, welcher Anteil aller vorbeifahrenden Fahrzeuge zu schnell war und wie deutlich die Fahrer jeweils über Tempo 50 lagen. Sie zeigen aber, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung keineswegs von allen akzeptiert wird.

Für die Aufhebung der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 50 sind noch Abstimmungen mit dem Kreis und der Polizei erforderlich. Rainer Herzog, Straßen-NRW-Sprecher

Ob Tempo 50 wieder aufgehoben wird, wenn die Schutzplanken tatsächlich stehen, ist noch offen. „Für die Aufhebung der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 50 sind noch Abstimmungen mit dem Kreis und der Polizei erforderlich“, erklärt Herzog. Deshalb könne Straßen NRW dazu derzeit noch keine Aussage treffen. Vorerst bleibt damit eine Situation bestehen, die eigentlich nur vorübergehend sein sollte: Tempo 50 statt Schutzplanke.

Im September soll sich das nun endlich ändern – mehr als ein Jahr nach dem Unfall und fünf Jahre, nachdem die alten Schutzplanken im Zuge der Straßensanierung verschwanden.

Bis dahin rauschen die Autos weiter an der Stelle vorbei, an der Blumen, Kerzen und ein weißes Kreuz daran erinnern, wie verheerend eine Fahrt durch diese Kurven enden kann.