Odenthal – Ein 45-jähriger Obdachloser ist bereits am späten Freitagabend an einer Bushaltestelle an der Bergisch Gladbacher Straße in Odenthal überfallen worden. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Polizisten waren im Rahmen eines anderen Einsatzes in der Nähe von einer 14-jährigen Zeugin angesprochen worden. „Sie machte die Beamten auf einen an einer nahe gelegenen Bushaltestelle sitzenden Mann aufmerksam“, so Polizeisprecherin Carina Höfelmanns.

Zudem habe sie berichtet, dass sie sich gegen 23.30 Uhr mit weiteren Jugendlichen auf dem nahe gelegenen Schulgelände aufgehalten und von einem unbekannten Jugendlichen ein Video gezeigt bekommen hätte. Auf diesem Video war nach ihren Angaben deutlich zu erkennen, wie zwei unbekannte Jugendliche auf den Mann einschlugen, bis dieser zu Boden stürzte. „Auch dann hätten die zwei Tatverdächtigen nicht von ihm abgelassen und ihm gegen den Kopf getreten“, zitiert Höfelmanns die Zeugin.

Fahrrad mit Schlafsack und Isomatte gestohlen

Erst auf dem Heimweg habe sie den verletzten Mann an der Bushaltestelle gesehen und wiedererkannt. Die beiden Tatverdächtigen auf dem Video konnte sie laut Polizei nicht näher beschreiben. Der 45-jährige Mann ohne festen Wohnsitz habe frische Verletzungen aufgewiesen, sodass kurz darauf ein Rettungswagen hinzugerufen worden sei, so Polizeisprecherin Höfelmanns.



Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass sein Fahrrad, welches neben ihm an der Bushaltestelle abgestellt war, entwendet wurde. Auf diesem hätten sich ein Zelt sowie eine Isomatte und ein Schlafsack befunden. Der 45-Jährige war laut Polizei alkoholisiert und konnte sich an keine Details der Tat erinnern. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Nun sucht die Polizei Zeugen des Raubs sowie Menschen, die das Video zur Verfügung stellen können. Hinweise an die Polizei unter (0 22 02) 20 50.