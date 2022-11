Odenthal-Neschen – Ein Anwohner der Neschener Straße hat der Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen lauten Knall gemeldet. Wenige Meter weiter hatten Unbekannte nach Angaben der Polizei gegen 4.25 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Zigarettenpackungen hätten überall verstreut herum gelegen.

Was genau gestohlen wurde, sei zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht klar gewesen. Die Ermittler suchen daher weitere Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen Verdächtiges an der Neschener Straße in Odenthal-Neschen bemerkt haben.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0 22 02) 20 50 entgegen. (red)