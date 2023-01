Odethal – Für einen Großeinsatz der Polizei hat ein Mann gesorgt, der sich in einem Haus in Odenthal-Blecher verbarrikadiert hatte. Die Polizei hat das Haus und auch die Häuser in der unmittelbaren Nähe am Nachmittag geräumt. Betroffene hätten später im Jugendzentrum von Blecher unterkommen können, so die Polizei am Abend. Die Straße war teilweise gesperrt.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort. Zunächst war nicht klar, was die Hintergründe für die Aktion des Mannes waren. Die Polizei wollte für alle Fälle gerüstet sein und agierte sehr vorsichtig. Am Abend rückten auch speziell ausgebildete Verhandlungsführer an. Um kurz nach 20 Uhr meldete die Polizei dann Entwarnung: Der Zugriff durch das SEK sei erfolgt, der Mann unverletzt überwältigt und aus dem Haus geholt worden. In seinem „unmittelbaren Einwirkungskreis“ seien mehrere Messer sichergestellt worden, so Polizeisprecher Richard Barz.

In Absprache mit der Gemeinde Odenthal seien Maßnahmen zur psychiatrischen Unterbringung des Mannes getroffen worden, teilte die Polizei am Abend mit. (nie/wg)