Overath – Auf Staus müssen sich ab sofort Autofahrer auf der A4 in Overath einstellen. Die Autobahn GmbH tauscht seit Montag zwischen den Anschlussstellen Untereschbach und Overath fünf Entwässerungsrinnen aus, weswegen die Autobahn voraussichtlich bis kommenden Montag, 10. Oktober, stellenweise in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar ist. Auch ist in Overath die Auffahrt in Richtung Köln gesperrt. Zu Rückstaus, kam es bereits am Feiertag. (sb)