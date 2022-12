Bei Verkehrskontrolle aufgefallen Polizei findet Drogen und Waffen bei Overather

Overath – Waffen sowie Drogen von Marihuana über Haschisch bis hin zu Ecstasy-Pillen hat die Polizei bei einem 43-jährigen Overather sichergestellt, der zunächst lediglich bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen war.

Als Polizeibeamte in der Nacht zu Samstag gegen 0.15 Uhr einen Wagen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Olper Straße in Untereschbach anhielten, saß der 43-Jährige auf dem Beifahrersitz. Die Beamten hätten bei ihm eine „nicht geringfügige Menge an Amphetaminen und Marihuana“ gefunden, berichtete die Sprecherin der Kreispolizei Maike Wiemar, am Montagnachmittag.



Der Verdacht der Beamten, dass es sich bei dieser Menge nicht um Eigenbedarf handeln konnte, habe sich schließlich bei einer Wohnungsdurchsuchung bestätigt. Die Beamten fanden neben Marihuana, Haschisch und Ecstasy-Pillen auch eine Schusswaffe, Stichwaffen und einen Elektroschocker.



„Aufgrund der bestehenden Wiederholungs-und Verdunklungsgefahr wurde der Mann vorläufig festgenommen“, so Wiemar. Zwischenzeitlich sei er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen dauerten noch an, so Wiemar.