Overath – Der Verein „Einkaufen in Overath“ ist in Nöten. Nicht in finanziellen – die Finanzen sind gesund und der Vorstand ist entlastet. Doch es fehlt an engagierten Mitstreitern, die sich für den Verein engagieren wollen und auch ein Amt im Vorstand übernehmen würden.

Gleich drei Vorstandsmitglieder würden aus privaten Gründen gern ausscheiden – doch es fehlt an Mitgliedern, die sich eine aktive Mitwirkung bei der Vereinsarbeit vorstellen könnten. Wie der erste Vorsitzende von „Einkaufen in Overath“, Alexander Bücken, aus der Jahreshauptversammlung berichtete, hätten mehrere Vorstandsmitglieder gesagt, dass sie nicht weitermachen wollten, darunter Philip Schmitz, der zweite Vorsitzende, und Schatzmeister Dirk Wilting.

Vorsitzender Bücken: „Ich bin ein bisschen ratlos“

Auch Bücken selbst klagt über die hohe Arbeitsbelastung, es sei ihm auch zu viel, gerade nach den beiden anstrengenden Corona-Jahren. „Ich bin ein bisschen ratlos“, gesteht der Vorsitzende von „Einkaufen in Overath“ ein.

Geplant ist erst einmal, in den nächsten ein, zwei Wochen zu einer offenen Vorstandsrunde einzuladen und zu sehen, ob sich nicht doch noch Freiwillige für die vakanten Posten finden. „Einige haben ja gesagt, sie könnten sich das vorstellen, stärker mitzuarbeiten“, sagt Bücken. Eine Auflösung des Vereins wäre auch „zu schade“, findet der „Einkaufen in Overath“-Vorsitzende.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wieder ein Mittagstisch Anzeige Verkaufsleiterin übernimmt Feinkostladen Vierling in Overath

Was wirklich zählt Anzeige Die wichtigsten Zahlen vom Fest Overather Frühling von Guido Wagner

Schon Großeltern warteten auf Ausbau Anzeige Overather Anwohner genervt von „Rüttelpiste“ K38

Eine Fusion mit einem anderen Verein, wie „OV plus“, dem Stadtmarketing-Verein, wäre nach Bückens Aussage möglich, aber erst einmal nicht das Ziel. Stattdessen hofft er doch noch auf Aktive, die bei „Einkaufen in Overath“ mitarbeiten wollen. „Es wäre gut, wenn auch ich eine spürbare Arbeitsentlastung bekäme“, gesteht Bücken. Dabei gebe es tolle Projekte, unter anderem wolle Ebay Deutschland einen eigenen Marktplatz für Overath aufbauen. Aber: „Jemand muss sich halt kümmern.“