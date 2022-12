Nach Einbrecherjagd mit Helikopter in Overath Diebesgut bleibt weiter unauffindbar

Overath – Mehrere Schmuckstücke sind bei dem Einbruch gestohlen worden, nach dem die Polizei am Samstagabend wie berichtet vier Tatverdächtige mit Streifenwagen und Hubschrauber verfolgt hat. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Ein Zeuge hatte die vier Männer nach dem Einbruch in der Wohnsiedlung Ferrenberg beobachtet, war ihnen bis zum Fluchtfahrzeug gefolgt und hatte die Polizei informiert. Nachdem die Männer den Wagen im Holzbachtal zurückgelassen hatten und zu Fuß weiter geflüchtet waren, hatte die Polizei zwei von festzunehmen können. Die beiden anderen sind weiterhin auf der Flucht. Den Schmuck habe man weder im Fluchtfahrzeug noch bei den gefassten Tatverdächtigen gefunden, so Polizeisprecher Richard Barz am Donnerstag auf Nachfrage. Die Ermittlungen dauern an. (wg)