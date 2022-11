Overath – Ein Mann hat in Overath in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mutmaßliche Diebe mit fiktiven Hunden vertrieben. Der Anwohner bemerkte, wie sich mehrere Personen an einem abgestellten Anhänger zu schaffen machen, heißt es in der Mitteilung.

Vier Verdächtige flüchteten

Den vier Personen drohte er, die Hunde aus seiner Wohnung zu lassen, woraufhin die Verdächtigen flüchteten. Der Clou: Der Mann wählte lediglich eine Drohung – er besitzt gar keine Hunde.

Die Personen flohen und werden seitdem von der Polizei gesucht. Ein mutmaßlicher Täter wird als etwa 25 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß beschrieben. Außerdem soll er auffällig lange rote Haare und Bart tragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 / 205-0 entgegen. (red/mab)