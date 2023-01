Polizei in Rhein-Berg 15 neue Kolleginnen und Kollegen verstärken Wachen und Kripo

Rhein-Berg – Tatkräftige Unterstützung gab’s diese Woche für die Kreispolizeibehörde: 15 neue Kollegen und Kolleginnen haben zum Monatsbeginn ihren Dienst in Rhein-Berg angetreten. Landrat Stephan Santelmann begrüßte die neuen Polizistinnen und Polizisten, von denen fünf bereits Berufserfahrung mitbringen. Die Neuzugänge wurden von Abteilungsleiterin Birgit Buchholz vereidigt.



Polizei sucht noch weitere Verstärkung

Im Einsatz sein werden die neuen Polizeibeamtinnen und -beamten in den drei Wachen im Kreisgebiet. Vier Kolleginnen sowie drei teils erfahrene Kollegen verstärken künftig die Wache in Bergisch Gladbach, drei Kolleginnen und ein Kollege bereichern die Wache in Overath/Rösrath und zwei Kolleginnen sowie ein erfahrener Kollege verstärken ab sofort die Polizeiwache in Burscheid, die auch für Teile von Kürten und Odenthal zuständig ist.



Das könnte Sie auch interessieren:

Hochwasser Anzeige Rhein-Bergs Kreisbrandmeister verteidigt Entscheidung gegen Sirenen-Alarm von Stephan Brockmeier

Bahnstreik Anzeige Pendeln zwischen Rhein-Berg und Köln – S11 und RB25 fallen bis Montag aus

Corona in Rhein-Berg Anzeige So ist die Luftfilter-Situation an den Schulen im Kreis von Stephanie Peine

„Eine Kollegin, die bisher im Polizeipräsidium Wuppertal tätig war, konnte zudem wunschgemäß zur Direktion Kriminalität des Rheinisch-Bergischen Kreises versetzt werden“, berichtet Polizeisprecherin Maike Wiemar und weist darauf hin, dass auch weiterhin Verstärkung gefragt sei. Interessenten für den Polizeiberuf können sich laut Wiemar bei Einstellungsberater Peter Tilmans informieren, per E-Mail an bewerbung.gl@polizei.nrw.de. (wg)