Bahnstreik Pendeln zwischen Rhein-Berg und Köln – S11 und RB25 fallen bis Montag aus

Rhein-Berg – Ab Donnerstag, den 2. September streiken die Bahnen wieder. Bis einschließlich Montag, 6. September müssen Reisende mit Verzögerungen und Ausfällen rechnen. Die S11 Bergisch Gladbach – Köln und die RB 25 Köln – Lüdenscheid fallen nach Angaben der Deutschen Bahn komplett aus. Wie Sie mit Bus und Straßenbahn trotzdem an ihr Ziel kommen.

Ersatzstrecken für die S11



Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Bergisch Gladbach/Busbahnhof, Duckterath, Dellbrück, Holweide und Mülheim ein, ab Bergisch Gladbach 6.32 Uhr im Zweistundentakt bis 22.32 Uhr. Ab Mülheim fährt der Bus ab 5.54 Uhr zweistündlich bis 23.54 Uhr Richtung Bergisch Gladbach. In Mülheim haben Reisende Anschluss an die Straßenbahnen der KVB.



Wer von Bergisch Gladbach S-Bahnhof Richtung Köln muss, kann auch mit der Buslinie 436 nach Dellbrück, mit der 452 Richtung Refrath, oder mit der 227 bzw. der 400 Richtung Bensberg. Von dort aus geht es mit den Straßenbahnen 18 oder 1 weiter in die verschiedenen Stadtteile Kölns. Alternativ geht es mit der 222 nach Schildgen und von dort aus mit der 434 Richtung Köln-Dünnwald. Fahrgäste aus Kürten können ab Bechen oder Spitze den Linienbus nach Bensberg und von dort die Stadtbahnlinie 1 nach Köln nehmen.

Nach Düsseldorf oder Neuss kommen Reisende ab heute am besten über den Bus 227 Richtung Leverkusen. Einmal stündlich sollte dort laut Reiseauskunft der Bahn die RE5 nach Düsseldorf fahren. In Düsseldorf besteht Umsteigemöglichkeit an die U75 nach Neuss. Die heimische Busgesellschaft Wupsi könne keine Ersatzbusse für die S11 einsetzen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit: „Unsere Kapazitäten sind ausgelastet.“

Ersatzstrecken für die RB25



Wer zwischen Gummersbach und Köln pendelt, kann auf folgende Alternativen zurückgreifen: Nach Overath verkehrt die Buslinie 310 - mit der dauert die Strecke jedoch doppelt so lang, wie mit der Bahn. Ähnlich wird es Pendlern nach Rösrath ergehen: Die müssen vom Overather Bahnhof mit der Linie 420 nach Untereschbach fahren.



Das könnte Sie auch interessieren:

Bald sogar mit Toiletten Anzeige Neue S-Bahn-Züge für Bergisch Gladbach geplant von Claus Boelen-Theile

Zeitplan unklar Anzeige Zweites Bahngleis zwischen Dellbrück und Bergisch Gladbach

S-Bahnhof Bergisch Gladbach Anzeige Neue Überführung für Fußgänger und Radfahrer geplant von Claus Boelen-Theile

Von dort gelangen sie mit der 422 ans Ziel. Richtung Köln geht es von Gummersbach aus am besten mit der 336 nach Wipperfürth. Dort steigen Reisende in die 426 nach Bergisch Gladbach um. Von Rösrath nach Köln gelangen Pendler am schnellsten mit der halbstündlich verkehrenden Buslinie 423 Richtung Königsforst mit Anschluss an die Stadtbahnlinie 9 (Zehn-Minuten-Takt).

Der Fernverkehr

Die Deutsche Bahn verspricht, ein Viertel des deutschlandweiten Fernverkehrs am Laufen zu halten. Das bedeutet: Die Fernzüge fahren im Zwei-Stunden-Takt oder nur einige Male am Tag.