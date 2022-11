Rhein-Berg – Zwei Jahre lang ließ die Pandemie lediglich Freiluft-Ehrungen im kleinen Rahmen zu. Jetzt ist sie zurück. Die Ehrung der besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften Rhein-Bergs im Galarahmen, mit Showprogramm und auf der großen Bühne des Bergisch Gladbacher Bürgerhauses Bergischer Löwe.

Dort sind am Donnerstagabend Rhein-Bergs Sportler des Jahres 2021 ausgezeichnet worden, die von Leserinnen und Lesern dieser Zeitung sowie einer Fachjury aus Journalisten und Vertretern von Kreissportbund und Sportjugend Rhein-Berg gekürt worden waren. Dabei flossen bei der vom Kreissportbund verantworteten Sportlerwahl die Voten der Leser und der Fachjury je zur Hälfte in die Gesamtwertung ein.

Rheinland Lions gewinnen als Mannschaft

Ganz oben auf dem Treppchen stehen diesmal die Diskuswerferin Marike Steinacker, die im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio den achten Platz belegte, und der Voltigierer Justin van Gerven aus Bergisch Gladbach, der mit seiner Partnerin Chiara Congia beim CHIO in Aachen auf ihrem Pferd Highlight an der Longe von Alexandra Knauf den Deutschen Meistertitel im Pas de deux holte. Bei den Mannschaften wählten Leserinnen, Leser und Jury die Basketballerinnen der Rheinland Lions auf den Spitzenplatz. Die Sportlerinnen hatten am letzten Spieltag den Aufstieg in die Erste Bundesliga gefeiert.

Sportlerin des Jahres

Die Gewinnerinnen

1. Marike Steinacker (Diskuswerferin, aus Wermelskirchen)570

2. Julia Dumrath (Kunstturnerin, TV Herkenrath) 568

3. Stefanie Dohrn (Mountainbikerin, aus Wermelskirchen) 516

4. Josephine-Elisabeth Türk (Reiterin, RV Hebborner Hof) 493

5. Maren Haase (Kunstradfahrerin, RV „Blitz“ Hoffnungsthal) 395

6. Ann-Kathrin Spöri (Badmintonspielerin, TV Refrath) 386

7. Cornelia Türk (Läuferin, TV Refrath) 249

8. Eva Schweiger (Schwimmerin, SV Bergisch Gladbach) 247

9. Monika Gippert (Leichtathletin, TV Herkenrath) 233

10. Alina Conrady (Karateka, Karate Rhein-Berg) 219





Marike Steinacker beim Diskuswurf. Copyright: imago images/Chai v.d. Laage

Sportler des Jahres

Die Gewinner

1. Justin van Gerven (Voltigierer, aus Bergisch Gladbach)687

2. Moritz Klein (Ski-Freestyler, aus Burscheid) 618

3. Andreas Baruch (Schwimmer, SV Bergisch Gladbach) 576

4. Leon Arenz (Radfahrer, Staubwolke Refrath)527

5. Fabian Roth (Badmintonspieler, TV Refrath)410

6. Jochen Gippert (Sprinter, TV Herkenrath) 368

7. Jochen Wollmert (Tischtennisspieler, TTC Bärbroich) 280

8. Yannick Drescher (Karateka, Karate Zanshin Berg. Gladb.) 269

9. Frank Weber (Leichtathlet, TV Refrath) 232

10. Lukas Kley (Läufer, TV Refrath) 187



Voltigierer Justin van Gerven (rechts). Copyright: Juergen Rengel

Mannschaft des Jahres

Gruppensieger- und siegerinnen

1. Rheinland Lions (Basketball, Frauen)559

2. HSG Refrath/Hand (Handball, Herren) 483

3. Dancin Midis (Tanzen, Mixed) 440

4. TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf (Kunstturnen, Frauen) 401

5. THC RW Bergisch Gladbach (Hockey, Frauen) 368

6. TV Refrath (Badminton, Mixed) 338

7. SV Bergisch Gladbach 09 (Fußball, Herren)300

8. TV Refrath Running Team (Laufen, Herren) 286

9. CfK GW 65 Rösrath (Sportkegeln, Herren) 273

10. THC RW Bergisch Gladbach (Tennis, Junioren U18) 272



Die Zweitplatzierten: Kunstturnen und Ski-Freestyle

Kunstturnerin Julia Dumrath vom TV Herkenrath. Copyright: Peter Eilers

Wie vielseitig die rheinisch-bergische Sportwelt ist, zeigen auch die Zweitplatzierten: Bei den Sportlerinnen belegte diesen Rang die Kunstturnerin Julia Dumrath vom TV Herkenrath, die bei den Deutschen Jugendmeisterschaften jeweils den Vize-Titel an Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken holte.



Moritz Klein Copyright: Britta Berg

Bei den Sportlern kam der Burscheider Ski-Freestyler Moritz Klein, der Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft ist, auf den zweiten Platz. Und bei den Mannschaften holten die Handballer der HSG Refrath/Hand den zweiten Platz.

Zweitplatzierte in der Mannschaftswertung wurden die Handballer der HSG Refrath/Hand. Copyright: Axel Randow

Im Bergischen Löwen ausgezeichnet

Drittplatzierte: Mountainbikerin Stefanie Dohrn. Copyright: Familie Dohrn

Auf die dritten Plätze wählten Jury und Leserschaft die Mountainbikerin Stefanie Dohrn aus Wermelskirchen, die 2021 im Endklassement der MTB Marathon World Series den zweiten Platz belegt hatte, sowie den Schwimmer Andreas Baruch vom Schwimmverein Bergisch Gladbach 1920/71, der in seiner Altersklasse U18 die Nummer zwei in Deutschland über 50 Meter Brust ist.

Auf dem dritten Platz: Schwimmer Andreas Baruch. Copyright: Anton Luhr

In der Mannschaftswertung belegten die Dancin Midis den dritten Platz – und trugen gleich auch zum hochkarätigen Showprogramm der Sportlerwahl bei.

Auf den dritten Platz gewählt wurden die Dancin Midis vom Dance In Bergisch Gladbach. Copyright: Elli Riesinger

Ausgezeichnete Betreuung

Außerdem geehrt:

Für langjährige Verdienste in der Jugendarbeit wurden im Rahmen der Sportlerehrung folgende Jugendbetreuer geehrt:



Sabine Krüger (Dabringhauser TV), Dennis Schmidt (Dabringhauser TV), Markus Klaas (Heiligenhauser SV), Swen Bölke (Heiligenhauser SV), Klaus Schmidt (Heiligenhauser SV), Vito Grimaldi (TuS Immekeppel), Torsten Röger (FC Bensberg 2002), Giovanna Lombardo Marrocu (Rehabilitations- und Behindertensport Burscheid), Lucas Siebertz (TV Hoffnungsthal), Daniel Winkelmann (TV Refrath), Christin Lambotte (Leichlinger Schwimmverein), Hailey Fild (Reitverein Malteser Komturei Herrenstrunden), Jan Ebinghaus (Ski-Club 1952 Wermelskirchen), Marko Wojcik (Wermelskirchener TV), Björn Lorenz (Wermelskirchener TV), Martina Gaß (DJK Dürscheid), Oliver Noss (TS Bergisch Gladbach). (wg)

Ausgezeichnet wurden die Sieger der Sportlerwahl, die der Kreissportbund in Medienpartnerschaft mit der Bergischen Landeszeitung und dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ ausrichtet, im Bergischen Löwen mit Unterstützung von Kreissparkasse Köln und Rheinisch-Bergischem Kreis. Die Moderation des Abends hatte in Vertretung des langjährigen Sportlerwahl-Moderators Tom Bartels diesmal Eurosport-Moderator Sascha Kalupke inne. Viele Gäste freuten sich, dass die Ehrung nach zwei Pandemie-Jahren wieder zu alter Größe zurückkehrt ist.

Archivartikel der Wahl

Möchten Sie auch in den Circus Roncalli, wenn es wieder losgeht? Dann lohnt es sich doppelt, bei der Wahl der „Sportler des Jahres 2021“ mitzumachen. Denn unter allen Leserinnen und Lesern, die sich an der Abstimmung beteiligen, verlosen wir Karten für den Circus – und Einkaufsgutscheine.

Wer bei der Sportlerwahl 2021 im Rheinisch-Bergischen Kreis ganz oben auf dem Treppchen stehen wird, das können Leserinnen und Leser mit ihrer Stimme mitentscheiden. An vielen Stellen waren Sportlerinnen und Sportler auch im zurückliegenden zweiten Corona-Jahr erfolgreich, wenn auch vielleicht in etwas anderer Form als außerhalb von Pandemiezeiten.

Das haben auch die Nominierungen zur Sportlerwahl in neuem Format gezeigt. Mit der wollen der Kreissportbund als Veranstalter sowie Bergische Landeszeitung und „Kölner Stadt-Anzeiger“ als Medienpartner der Sportlerwahl die besonderen Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern auch unter den schweren Bedingungen des Corona-Jahres würdigen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sportlerwahl Rhein-Berg 2021 Anzeige Diese zehn Sportlerinnen stehen zur Wahler

Sportlerwahl Rhein-Berg 2021 Anzeige Diese zehn Sportler stehen zur Wahler

Sportlerwahl Rhein-Berg 2021 Anzeige Diese zehn Mannschaften stehen zur Wahler

Und nun darf gewählt werden. Jeweils zehn Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften stehen zur Wahl. Das Votum der Leserabstimmung wird ebenso wie das Votum einer Fachjury je zur Hälfte ins Endergebnis der Sportlerwahl 2021 einfließen.

Nun können Sie mitentscheiden, wer bei der Sportlerehrung ganz oben stehen soll. Und dabei selbst noch etwas gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir Karten für den Kölner Circus Roncalli sowie Einkaufsgutscheine.

Die Abstimmung läuft bis Samstag, 26. Februar. Gerne also im Sinne des Sports in Rhein-Berg auch weitersagen!

„Für den Sport eine wichtige Bühne in schwerer Zeit“

Uli Heimann ist Vorsitzender des Kreissportbunds, der die von Bergischer Landeszeitung und „Kölner Stadt-Anzeiger“ begleitete Sportlerwahl in Rhein-Berg organisiert. Über die aktuelle Situation im Sport und die Herausforderungen auch an die Sportlerwahl hat Guido Wagner mit ihm gesprochen.

Uli Heimann, Kreissportbund Copyright: Anton Luhr

War es nach dem zweiten Corona-Jahr schwierig, Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften zu nominieren?

Klar, das war nicht leicht. Schließlich ist der Wettkampfbetrieb fast überall heruntergefahren gewesen, hat oftmals nur als Rumpfwettbewerb stattgefunden. Da war es natürlich schwer, vorzeigbare Ergebnisse zu haben. Daher haben wir auch im zweiten Jahr auch nur zehn statt 20 Personen beziehungsweise Mannschaften pro Kategorie nominiert.

Warum ist dann nicht die Sportlerwahl – wie viele Sportwettbewerbe ja auch – komplett ausgefallen?

Weil es gerade in dieser schweren Zeit wichtig ist, dem Sport eine Bühne zu geben. Eine Sportlerlaufbahn dauert ja in der Regel nicht ewig, sondern hat bei den Höchstleistungen oft nur wenige sehr erfolgreiche Jahre. Wenn wir die Sportlerwahl ausgesetzt hätten, wäre möglicherweise eine ganze Generation von Sportlerinnen und Sportlern mit ihren beachtlichen Leistungen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht vorgekommen.

Bietet die Sportlerwahl auch die Chance, Aufmerksamkeit auf die Situation des Sports insgesamt zu lenken?

Auf jeden Fall ist das eine große Chance. Und zwar nicht nur für die, die es trotz Corona geschafft haben, Erfolge zu erringen. Die Sportlerwahl und die folgende Sportlerehrung rückt auch den gesamten Vereinssport im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt in den Fokus. Wichtig auch für die Sportvereine, die wegen der Pandemie häufig einen erheblichen Aderlass haben hinnehmen müssen.

Inwiefern?

Bei rund 20 Prozent Mitglieder-Fluktuation pro Jahr fehlen einigen Vereinen nach zwei Corona-Jahren teilweise 40 Prozent der Mitglieder im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, weil wegen der Pandemie kaum neue hinzugekommen sind.

Wie können die Sieger der Sportlerwahl denn unter den erschwerten Bedingungen geehrt werden?

Zwei Jahre haben wir bei den Sportlerehrungen anstelle der Gala im Bergischen Löwen Freiluftveranstaltungen organisiert. Natürlich möchten wir wieder zum Rahmen aus der Vor-Corona-Zeit zurück, aber wenn es die Pandemie diesmal noch nicht zulässt, werden wir wieder eine würdige Alternative finden. Das tolle Echo der Sportler innen und Sportler sowie der Vereine in den vergangenen zwei Jahren hat uns gezeigt, dass das richtig und wichtig war.