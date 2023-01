Rhein-Berg – Der Herkenrather Kindergartenverein gehörte in der Vergangenheit bereits ebenso zu den Preisträgern wie das Rösrather Juze oder die Gesamtschule Kürten. Jetzt ist er nach der Corona-Pandemie zurück, der Wettbewerb für gesundheitsfördernde Projekte für Kinder und Jugendliche des „Starke Kids“-Netzwerk aus Vertretern von Sport, Gesundheitsbehörden, Politik und Presse unter Federführung der AOK Rheinland/Hamburg.

Auch Nachhaltigkeit ist gefragt

Wie lernen Kinder und Jugendliche, Stress besser zu bewältigen und wie kann man sie für gesunde Ernährung begeistern? Für den Starke-Kids-Förderpreis, in dessen Jury auch die Lokalredaktion dieser Zeitung vertreten ist, sucht die AOK Rheinland/Hamburg wieder Projekte, die die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in den Fokus stellen. Erstmalig werden in diesem Jahr auch Projekte zum nachhaltigen Handeln unterstützt.

Insgesamt 6000 Euro gibt es dabei im Rheinisch-Bergischen Kreis an Fördergeldern zu gewinnen. Über die Siegerprojekte und die Höhe der Förderung entscheidet eine Jury, die mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Gesundheit, Politik und Presse besetzt ist.

Teilnahmebedingungen

Infos und Bewerbung

Für den Starke-Kids-Förderpreis können sich bewerben: Einzelpersonen, Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen, Gemeinde- und Jugendzentren und Vereine.

Gesuchte Themen: gesunde Ernährung, Bewegung, seelisches Wohlbefinden, Suchtprävention oder ein Mix dieser Bereiche.

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Das Projekt muss sich an Kinder oder Jugendliche richten.

Das Projekt muss langfristig angelegt sein.

Im Rahmen des Projekts, mit dem man sich bewirbt, muss mit Schulen, Kitas oder anderen Akteuren vor Ort, wie Ämtern, Ausbildungsunternehmen, Bildungseinrichtungen, Trägern der Jugendhilfe, Vereinen, Elterngruppen oder medizinischen Einrichtungen im Rheinisch-Bergischen Kreis zusammengearbeitet werden.

Das Projekt darf kein kommerzielles Angebot oder eine reine Fort- und Weiterbildungsmaßnahme sein.

Das Projekt sollte bereits über das Ideenstadium hinaus sein und erste positive Ergebnisse erzielt haben.

Die Projektidee sollte sich auch auf andere Akteure oder Regionen übertragen lassen.

Zu gewinnen gibt es Förderpreise im Gesamtwert von 6000 Euro

Weitere Informationen sowie die Formulare zur Anmeldung und die Teilnahmebedingungen sind abrufbar unter aok.de/rh/starkekids

Die Anmeldung kann per E-Mail gesendet werden an:

michaela.binder@rh.aok.de

Bewerbungsschluss ist am 6. Mai 2022.

„In der Kindheit und Jugend werden Gewohnheiten geprägt, die die Gesundheit ein Leben lang beeinflussen“, erläutert der zuständige Regionaldirektor der AOK Rheinland/Hamburg, Frank Mäuer. „Mit dem Starke-Kids-Förderpreis unterstützen wir Projekte, die Kinder und Jugendliche nachhaltig und kreativ für einen gesunden Lebensstil begeistern.“

Gesucht werden langfristig angelegte Angebote aus den Themenfeldern Ernährung, Bewegung, Suchtprävention und Stressbewältigung oder Initiativen, die mehrere dieser Themenfelder verknüpfen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass mindestens ein kommunaler Akteur involviert ist. Bewerben können sich einzelne Personen und Vereine ebenso wie Einrichtungen von Kindergärten und Schulen bis zu Gemeinde- und Jugendzentren (siehe Teilnahmebedigungen).

Ziel des „Starke-Kids-Netzwerks“ ist es laut Ausschreibung, „einen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Kinder- und Jugendgesundheit zu leisten“. Aktivitäten im regionalen Umfeld sollen gebündelt und neue, gemeinsame Projekte entwickelt werden, um vorhandene Ressourcen optimal zu nutzen.