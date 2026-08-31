Flammen schlagen am Freitagabend aus dem überdachten Eingang eines Wohngebäudes an der Bensberger Straße. Das Feuer hat bereits die Fassade erfasst und droht, auf das angrenzende Gebäude überzugreifen. Zudem steht zunächst die Befürchtung im Raum, dass sich noch zwei Menschen im Haus befinden könnten.

Glücklicherweise waren keine Menschen in diesem Haus, als es am Freitagabend brannte. Copyright: Guido Wagner

Um 21.38 Uhr wird die Feuerwehr Rösrath alarmiert. Nur wenige Minuten später erhöhen die Einsatzkräfte die Alarmstufe auf „Feuer Gebäude – Menschenleben in Gefahr“. Die Sorge bestätigt sich glücklicherweise nicht: Im Gebäude werden keine Menschen vermisst.

Hauptverkehrsader durch den Rösrather Stadtteil gesperrt

Zwei Trupps gehen unter Atemschutz gegen die Flammen vor. „Durch das schnelle Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf das gesamte Wohngebäude ausbreitet“, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr Rösrath. Die Einsatzkräfte bringen den Brand rasch unter Kontrolle.

Anschließend suchen sie gründlich nach versteckten Glutnestern. In einer Zwischendecke kommt dabei ein Nebellöschsystem zum Einsatz. Gegen 22.30 Uhr kann schließlich „Feuer aus“ gemeldet werden.

Während des Einsatzes bleibt die Bensberger Straße vollständig gesperrt. Insgesamt sind rund 44 Kräfte aller Einheiten der Feuerwehr Rösrath vor Ort. Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Schadens liegen zunächst nicht vor.