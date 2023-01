Rösrath – Für einen „großen, attraktiven“ Spielplatz in zentraler Lage setzt sich die Stadtratsmehrheit aus CDU und Grünen ein. Er soll zu einer familienfreundlichen Stadt beitragen. Im Blick haben die Beteiligten dabei vor allem einen Standort in der Nähe von Schloss Eulenbroich – wegen der guten Erreichbarkeit von allen Stadtteilen aus und der ausreichenden Parkmöglichkeiten.



Auch das gastronomische Angebot am Schloss wird als Plus genannt. Nach einem gemeinsamen Antrag von CDU und Grünen soll die Stadtverwaltung prüfen, „ob und wie“ sich ein solcher Spielplatz einrichten lässt. Bei der Suche nach einem Standort soll sie vorrangig die Umgebung des Schlosses ins Auge fassen.

Antragssteller: Rösrather Spielplätze sind zu klein

Hintergrund ist, dass in Rösrath nach Aussage der Antragsteller bestehende Spielplätze „nicht nur zu klein“ sind, sondern auch nicht über „genügend attraktive und abwechslungsreiche Spielgeräte“ verfügen. Zudem mangele es an Schatten. Die Folge sei, dass viele Rösrather Familien sich außerhalb des Stadtgebiets nach geeigneten Spielplätzen umsehen müssten. Anlaufpunkte seien dabei Gut Leidenhausen oder die Saaler Mühle in Bergisch Gladbach.

Für Rösrather Familien sei ein solches Auspendeln zu Spielplätzen aber ganz und gar nicht ideal, erklärt CDU-Ratsmitglied Judith Dorff, die den Antrag mit ihrem Fraktionskollegen Leonard Nielen initiiert hat. Zum Wegfahren in die Nachbarschaft sei schon wieder ein Auto nötig, das nicht immer vorhanden sei. Zudem seien die meisten Kinder bis 16 Uhr in Betreuung, da bleibe zu wenig Zeit, um noch in die Umgebung zu fahren. Laut Antrag sind Spielplätze auch „Orte der Zusammenkunft“: Da ist es für Rösrather Kinder natürlich wahrscheinlicher, in Rösrath auf andere Kinder aus Kita, Schule oder Nachbarschaft zu treffen. „Man muss vor Ort ein attraktives Spielplatz-Angebot vorhalten. Das gehört zur relevanten Infrastruktur für Familien“, sagt Dorff.

Möglicher Spielplatz zum Thema "Wasser"

Auf dem Weg zur Umsetzung ihrer gemeinsamen Forderung soll nach dem Willen von CDU und Grünen ein Fachbüro eingeschaltet werden. Dieses könnte einen Entwurf anfertigen und ihn mit Fachbehörden abstimmen. Danach solle ein Workshop mit Kindern und Eltern folgen, damit diese ihre Vorstellungen einbringen könnten. Das solle dafür sorgen, dass ein künftiger Spielplatz von den Rösrather Familien auch wirklich angenommen werde.

Schließlich regen CDU und Grüne an, Fördermittel des Landes NRW für Themenspielplätze zu nutzen – damit könnten die Kosten für die Stadt überschaubar bleiben. Für einen Spielplatz im Auengebiet der Sülz komme insbesondere ein Themenschwerpunkt „Wasser“ in Betracht.