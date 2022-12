Bergheim – Die Zukunft der Fläche in Richtung Erft am Jobberath/Beißelstraße beschäftigt die Menschen in Bergheim. Wir hatten unsere Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, ihre Meinung zu äußern. Was wünschen sich die Bergheimerinnen und Bergheimer an der attraktiven Stelle in der Innenstadt?

Ins ehemalige Hit-Gebäude zieht aller Voraussicht nach ein Richrath-Rewe ein. Die beiden Grundstücke daneben wollen die Brüder Lutz und Peter Richrath ebenfalls kaufen, um direkt neben dem künftigen Rewe Parkplätze zu errichten.



Bergheimer Innenstadt: Was passiert mit drittem Grundstück?

Für das dritte Grundstück schwebt den Unternehmern entweder ein Hotel aus ausrangierten Überseecontainern vor oder ein Drogeriemarkt.

Die Grünen wollen an der Stelle ein Kino, die Verwaltung um Bürgermeister Mießeler will einen Ideenwettbewerb starten. Für ein Kino fehlt ein Investor und Betreiber, ein Hotel sieht der Bürgermeister dort eher nicht. Genauso wie seine Partei die CDU. Die FDP stand der Hotel-Idee etwas offener gegenüber, mahnte aber, erst alles zu prüfen.



Jetzt hat sich auch die SPD-Fraktion geäußert und bringt eine ganz neue Idee ins Spiel: „Eine echte Alternative wäre zum Beispiel ein Unverpackt-Laden mit Drogerieartikeln.“ Medio-Geschäftsführer Stefan Holzporz wünscht sich ein größeres Hotel mit mindestens 100 Betten, die Container-Lösung reiche nicht aus.

Bergheim: Kino erhält meisten Zuspruch

214 Menschen hatten an unserer Online-Umfrage teilgenommen. Von den angebotenen Antwortmöglichkeiten Kino, Drogeriemarkt, Container-Hotel und weitere Vorschläge wählten 128, also rund 60 Prozent, das Kino, dahinter folgte der Drogeriemarkt mit 50 Stimmen (23 Prozent). 34 Menschen würden an der Stelle gern ein Container-Hotel sehen (16 Prozent). Andere Vorschläge waren Bekleidungsgeschäfte (H&M, Vero Moda, Jack & Jones) und ein Freizeitzentrum mit Möglichkeiten zum Kickern, Billard- und Tischtennisspielen.

Eine Leserin schlug per E-Mail vor, den Platz dauerhaft zu entsiegeln und zu renaturieren: „Eine ansprechende Oase, die die Verbindung von Kleiner Erft und Stadt herstellt“, mit Wasser-Lehrpfad, Rundweg und Bänken. Auf keinen Fall benötige Bergheim einen weiteren Drogeriemarkt, schreibt eine Leserin. Auch das Container-Hotel sei überflüssig, da der Bedarf gedeckt sei. Sie spricht sich für ein Kino aus, damit sie als „älterer Mensch nicht mehr nach Kerpen fahren müsste“.

Weitere Ideen von Facebook-Nutzer sind eine medizinisches Versorgungszentrum, bezahlbarer Wohnraum, ein Spielzeugladen und Parkplätze.