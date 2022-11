Bergheim-Glesch – Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto ist ein 31-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden.



Laut Polizei fuhr er gegen 16 Uhr auf der L 361 in Richtung Bergheim, als ein 21-Jähriger mit seinem Opel sich in Richtung Bedburg auf derselben Straße auf der Linksabbiegespur eingeordnet hat. Beim Abbiegen seien beide Fahrzeuge kollidiert, gaben zwei Zeugen an. Der Motorradfahrer wurde über das Lenkrad geschleudert und stürzte. Rettungskräften brachten ihn ins Krankenhaus.



Der beteiligte Autofahrer soll während der Unfallaufnahme sehr nervös gewesen sein, so die Polizei. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an, die Polizei ordnete eine Blutprobe an, stellte den Führerschein des 21-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. (nip)