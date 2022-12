Bergheim – Ein maskierter Räuber ist am Dienstagabend an der Florastraße in Bergheim in das Haus eines 76-Jährigen eingedrungen und hat ihn mit einem Baseballschläger bedroht. Der fast zwei Meter große Unbekannte habe gegen 21.45 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen, sei eingestiegen und habe das Haus nach Wertgegenständen durchsucht, teilte die Polizei des Rhein-Erft-Kreises am Mittwoch in Hürth mit.

Der 76-jährige Bewohner, der bereits im Bett gelegen hatte, flüchtete ins Obergeschoss und rief aus einem Fenster um Hilfe. Der Räuber sei ihm gefolgt und habe Geld von ihm verlangt. Als der Senior nicht aufhörte, um Hilfe zu rufen, sei der Gangster mit Schmuck als Beute davongerannt. Zwei weitere Zeugen sahen ihn auf seiner Flucht am Orchideenweg, der Mann war demnach Richtung Turmallee unterwegs.



Bergheim: So soll der mutmaßliche Täter ausgesehen haben

Nach Angaben des Rentners und der Zeugen hatte der mutmaßliche Täter eine kräftige, athletischer Statur. Er trug dunkle Kleidung. Sein dunkles Oberteil hatte weiße Streifen, einen Aufdruck der Marke Adidas und eine Kapuze, schreibt die Polizei. Unklar sei, ob der Mann eine Kapuze über seinen Kopf gezogen hatte oder eine Mütze trug. Durch eine Maske vor dem Gesicht seien nur seine Augen zu erkennen gewesen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten jetzt Zeugen um Hinweise. Sie fragen: Wer hat den Täter vor oder nach der Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder andere Hinweise zu dem Raub geben? Die Beamten sind telefonisch unter der Telefonnummer 02233/52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar. (ve mit dpa)