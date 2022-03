Unfall in Bergheim-Glessen: Autofahrer flüchtete zu Fuß und ließ Trümmerfeld zurück

Bergheim-Glessen -

Zu Fuß flüchteten Fahrer und Beifahrer eines BMW X3 nach einem Unfall an der Winfriedstraße in Glessen. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen (27. März) gegen 5.25 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte zunächst einen geparkten Pkw gerammt, war abgeprallt und dann mit eine weiteren abgestellte Pkw kollidiert, der auf weitere geparkte Fahrzeuge geschoben wurde. Zeugen beobachteten, wie die beiden Insassen anschließend ausstiegen und davonliefen.

Zur Unfallaufnahme musste die Feuerwehr die große Unfallstelle ausleuchten. Ein Unternehmen schleppte fünf Fahrzeuge ab, das Auto des Unfallverursachers wurde von der Polizei sichergestellt. Wer den Unfall beobachtet oder Angaben zu den beiden flüchtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 02233/520 oder per E-Mail beim Verkehrskommissariat zu melden. (aen)