Beschädigt vom Hochwasser Westnetz repariert Straßenbeleuchtung in ganz Rhein-Erft

Rhein-Erft-Kreis – Die Flutkatastrophe hatte in vielen Orten auch die Straßenbeleuchtung in Mitleidenschaft gezogen. Wie Netzbetreiber Westnetz mitteilt, ist sie seit dem Wochenende fast vollständig repariert. 13.675 Laternen haben die Mitarbeiter des Unternehmens im gesamten Hochwassergebiet unter die Lupe genommen, 13.100 konnten an Ort und Stelle in Stand gesetzt werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Helfer aus ganz Deutschland in Erftstadt Anzeige „Ich hab nur noch das, was ich am Leib trage“ von Margret Klose , Joachim Röhrig

Wohnungen und Handwerker Anzeige GWG Rhein-Erft will Flutopfern helfen von Niklas Pinner

Gesteuert wird die Straßenbeleuchtung von Schaltschränken aus. Die kleinen grauen Kästen am Straßenrand sind ebenfalls überprüft worden. „Dabei handeln wir in enger Abstimmung mit den Städten, die teilweise Eigentümer der Straßenbeleuchtung sind,“ sagt Johannes Stürmer, der den Notfallstab bei der Westnetz leitet. 99 Prozent der Hochwasserregion sei wieder mit Strom versorgt. (uj)