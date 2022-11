Auf dem Weg zur E-Roller-Hauptstadt Auch Lime steigt in Brühl ins Verleih-Geschäft ein

Brühl – Auch das Unternehmen Lime vermietet nun Elektroroller in Brühl. Bisher taten dies bereits die Anbieter Spin, Bird, Dott und Bolt. Man starte mit einer Flotte von 150 E-Scootern, hieß es in einer Mitteilung der ursprünglich US-amerikanischen Firma.

Nach Unternehmensangaben verleiht Lime damit in 63 deutschen Städten per Smartphone-App E-Scooter und E-Bikes. Man wolle den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für die letzte Meile bieten, insbesondere als Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr. „So helfen wir den Städten, schrittweise autospezifische Verkehrsprobleme wie Staus und Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen“, sagt Alexander Graf von Pfeil, General Manager von Lime.

Einige Stadtteile ausgenommen



Für einmalig einen Euro zum Entsperren sowie 20 Cent pro Minute können die Scooter ausgeliehen werden. Ausgenommen sind die Stadtteile Schwadorf, Heide und Teile von Pingsdorf. „Lime fordert Nutzer auf, nur auf Straßen sowie Fahrradwegen zu fahren, und ordnungsgemäß zu parken“, hieß es. Dafür weise Lime in der App auf die zulässigen Abstellbereiche hin. Ein Foto vom Roller nach Fahrtende solle ordnungsgemäßes Parken sicherstellen.

Damit versucht man Kritik zu entkräften. Wiederholt hatten sich Bürger über achtlos abgestellte E-Roller beklagt. Insbesondere weniger mobile oder auf Gehhilfen angewiesene Menschen bereitet es Mühe, auf Gehwegen geparkte Scooter zu umkurven. Bürgermeister Dieter Freytag erklärte im Rat, man verfolge die Entwicklung genau. Bevor man Einschränkungen anordne, gelte es aber eine rechtssichere Lösung zu finden. (wok)