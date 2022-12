Brühl – In Brühl gibt es in wenigen Tagen eine Premiere zu bestaunen.



Die Verwaltung lässt auf der Bleiche, dem Platz hinter dem einstigen Kaufhof-Gebäude, einen großen Sandkasten aufbauen. Dort sollen Kinder mitten in der Innenstadt einen Platz zum Baggern, Buddeln, Sieben und Bauen erhalten. „Unsere Brühler Innenstadt war schon immer eine kleine Wohlfühloase und wird durch den großen Sandspielbereich auf der Bleiche insbesondere für kleinere Kinder und deren Eltern noch attraktiver“, erklärt Bürgermeister Dieter Freytag.

Sandspielzeug könne gerne mitgebracht werden, werde aber ebenfalls von der Stadt vor Ort zur Verfügung gestellt, teilte die Stadtverwaltung mit. Bei großem Zuspruch soll der Sandkasten-Aufbau keine einmalige Aktion bleiben, sondern regelmäßig in den Sommermonaten erfolgen.



Tägliche Reinigung



„Ebenso ist es nicht ausgeschlossen, weitere Sandkästen in den Sommermonaten an anderen geeigneten Plätzen in der Innenstadt aufzustellen“, hieß es weiter. Die Stadtreinigung wird den 16 Quadratmeter großen Sandkasten täglich säubern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Streit um Rettungsweg Anzeige Brühlerin wehrt sich gegen Vorgaben der Verwaltung von Wolfram Kämpf

Unter Drogeneinfluss unterwegs Anzeige Polizei stoppt mehrere E-Scooter-Fahrer in Brühl

Änderungen beim Anwohnerparken Anzeige Brühler Gastronomie und Handel enttäuscht von Wolfram Kämpf

Die offizielle Übergabe des Sommer-Sandkastens an die Kinder findet am Dienstag, 21. Juni, 14 Uhr, statt. Die neue Attraktion für kleine Besucher der Innenstadt bleibt bis einschließlich Sonntag, den 4. September aufgebaut und wird danach auf dem Betriebshof eingelagert. Weitere Auskünfte gibt die Stadtjugendpflegerin Stefanie Ronig unter 02232/794800 oder per E-Mail.