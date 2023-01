Brühl Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl – Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag ein 28 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Theodor-Heuss-Straße. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 14 Uhr in Richtung Römerstraße unterwegs, als in Höhe der Willy-Brandt-Straße ein vor ihm fahrender Kleintransporter verkehrsbedingt abbremste. Der 28-Jährige prallte mit seinem Motorrad auf das Heck des Transporters. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er nach einer Erstbehandlung im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der ohnehin derzeit stark belasteten Verbindungsstraße zwischen Römer- und Luxemburger Straße zu erheblichen Staus. (be)