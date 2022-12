Brühl – Noch sind es einige Wochen bis zum großen Ereignis, doch schon jetzt wirft der Diözesan-Jungschützentag am Sonntag, 14. August, seine Schatten voraus. „Die Vorbereitungen sind im vollen Gange“, sagt Rolf Kaus, der Sprecher der ausrichtenden St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442.

Angesichts der Dimension des Zusammentreffens verwundert das nicht. Die Bruderschaft rechnet mit mehr als 1000 Gästen aus Köln und Umgebung. „Wir müssen Parkplätze in der Stadt reservieren und die Wettbewerbe mit dem Rahmenprogramm vorbereiten“, erklärt Kaus. So wird es eine Hüpfburg und einen Parcours zum Bogenschießen geben. Das Spielmobil Kuntibunt macht Halt am Schützenplatz an der Bonnstraße, wo zudem Jugendfeuerwehr und THW Aktionsstände aufbauen.

Brühl: Beste Jungschützen gesucht

Im Fokus stehen jedoch die Schießwettbewerbe zur Ermittlung der neuen Bezirksjungschützen-Majestäten in den Altersklassen Bambini, Schüler und Jugend. Die Gewinner dürfen dann am Bundeswettbewerb teilnehmen. Geschossen wird mit dem Lasergewehr. Auf der Schützenwiese wird derweil der Wettbewerb im Fahnenwerfen stattfinden, das Fahnenschwenken steigt wiederum in der Turnhalle der Martin-Luther-Schule an der Bonnstraße. „Dort sind die Aktiven vor Wind geschützt“, so Kaus.

Das Fest startet mit einer Messe, gehalten vom Diösesan-Jungschützenpräses Stefan Ehrlich und Jochen Thull, Präses der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, in der Pfarrkirche St. Margareta, Heinrich-Fetten-Platz. Im Anschluss an die Messe macht sich der Festzug auf seinen Weg durch die Brühler Innenstadt zum Festplatz.

Impuls für Nachwuchsarbeit

„Für uns ist das Fest ein Neustart nach der Pandemie. Wir wollen die Jugend in den Mittelpunkt stellen“, sagt Kaus. Denn nicht nur seiner Bruderschaft, die zu den ältesten des Rheinlands zählt, fehle es an Nachwuchs.

Unter den rund 200 Mitglieder gebe es nicht mehr viele junge Leute. „Vom Diözesan-Jungschützentag erhoffen wir uns einen Schub für die Nachwuchsarbeit“, sagt Kaus. Weitere Informationen bietet die Homepage der Brühler Schützen.