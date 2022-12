Brühl – Nachdem vor wenigen Tagen einige Anbieter von E-Scootern ihren Abschied aus Brühl verkündet hatten, geht nun das Unternehmen Tier als neuer Verleiher an den Start. Rund 150 Fahrzeuge umfasse die Flotte, teilt die Firma mit.



Wer mit den kleinen mintfarbenen Flitzern fahren möchte, muss sich per Smartphone anmelden, und je Fahrt eine Aktivierungsgebühr von einem Euro zahlen. Pro Minute werden dann laut Tier 19 Cent fällig. Gezahlt wird mit dem Online-Zahlungssystem Paypal oder per Kreditkarte.

Tier in Brühl: Zunächst keine festen Parkzonen



Platziert werden die E-Roller zwischen Badorf im Süden und Vochem im Norden vorrangig an Bushaltestellen, wichtigen Kreuzungen und Bahnhöfen. „Gemeinsam mit der Stadt wurden die Rahmenbedingungen für einen Betrieb sowie das jeweilige Geschäftsgebiet und Parkverbotszonen erarbeitet und festgelegt“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Grundsätzlich findet der Verleih aber zunächst im so genannten Free-Floating-Verfahren statt, also ohne feste Abstellflächen.

Dies soll sich im zweiten Halbjahr ändern. Dann wird die Verwaltung Parkzonen vorgeben und kennzeichnen. Zudem wird künftig eine jährliche Sondernutzungsgebühr von 50 Euro je Roller erhoben.

E-Scooter-Anbieter kritisieren Stadt Brühl



Diese Veränderungen hatten andere Anbieter teils scharf kritisiert. Ein profitables Geschäft sei damit unmöglich, lautete der Tenor. Tier schrecken die Vorgaben offenbar nicht ab. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist nach eigenen Angabe in mehr als 175 Städten in 18 Ländern Europas und dem Nahen Osten aktiv. Tier preist seine Roller als besonders umweltfreundlich an. Diese seien mit austauschbaren Batterien ausgestattet, was das tägliche Hin-und-her-Fahren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäusern überflüssig mache. Die Lebensdauer wird auf fünf Jahre taxiert.

Neben Tier ist künftig noch Bolt in Brühl mit seinen E-Scootern vertreten. Die vier übrigen Unternehmen, die dort bislang die Flitzer anboten, hatten sich angesichts der veränderten Bedingungen aus dem Stadtgebiet zurückgezogen.